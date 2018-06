El Cabildo grancanario pide permitir el alquiler vacacional en zona turística

La situación llevó a suspender temporalmente el pleno durante diez minutos, hasta que se procedió a la votación, con nueve síes, un no y 17 abstenciones.

"Si una moción puede ser dejada sobre la mesa por otros miembros del pleno que no son proponentes, para qué las presentamos", se quejó, en cambio, Bravo de Laguna.

"En este tema que no afecta directamente a la a cc ión de gobierno, estoy seguro de que podemos hallar el acuerdo", argumentó Morales.

La moción ha salido adelante con los votos a favor de los nueve consejeros del PP y de Unidos por Gran Canaria , su proponente, y el rechazo del único representante de CC , Fernando Bañolas , porque el resto de los grupos políticos han optado por abstenerse (17 consejeros han preferido no votar ni sí ni no).

A juicio del grupo popular, si se quiere evitar que esa nueva fórmula de turismo provoque problemas en los alquileres convencionales, donde hay que tomar medidas para regularlo es precisamente en las zonas residenciales, pero no en las áreas que ya está catalogadas como turísticas.

El portavoz del PSOE y vicepresidente del Cabildo, Ángel Víctor Torres, ha alegado que su partido entiende que es más adecuado intentar un "consenso con los sindicatos, partidos políticos, instituciones, profesionales del sector, patronales" y estudiar las “alegaciones propuestas en un periodo que aún no se ha vencido".

La misma idea mantiene Nueva Canarias, partido que, como ha indicado la consejera de Turismo, Inés Jiménez, cree que esta es una cuestión "que afecta a varios niveles, como la intrusión de la vivienda vacacional y operadores no legítimos que no cumplen convenios laborales y que no tienen gestor".

Jiménez también ha apuntado que esta actividad está dando pie, en algunos casos, a una "economía sumergida grave" y a la "expulsión de los residentes por los altos alquileres".

Por Coalición Canaria, Fernando Bañolas ha defendido que el Cabildo no debería "adelantarse" para "encontrar la mejor posición para el interés de Gran Canaria", que debe ser "distinta de la de las otras islas" y que "no se puede zanjar sin la opinión de los actores afectados, como los ayuntamientos turísticos".

Por su parte, el portavoz de Podemos, Miguel Montero, han defendido que lo más conveniente es "esperar" a que se resuelvan las alegaciones presentadas al decreto.