El barranco de Tasarte, ofrecido en venta al Cabildo

jesús quesada / las palmas de gran canaria

El Cabildo ha recibido una oferta para comprar la mayor parte del barranco de Tasarte, en La Aldea de San Nicolás, en concreto una superficie de 8,5 millones de metros cuadrados de suelo rústico que se extiende «desde la playa hasta arriba», según desveló ayer el consejero de Hacienda y Presidencia, Pedro Justo, durante una interpelación solicitada por Podemos sobre las operaciones inmobiliarias de la corporación insular.

La oferta de venta al Cabildo de la mayoría del barranco de Tasarte es de un particular y cifra el valor del suelo en 8 millones de euros, indicó también Justo, quien no quiso hacer valoraciones sobre el interés del Gobierno insular ni el precio propuesto.

Siendo la de mayor superficie, la de Tasarte no es la única gran bolsa de suelo ofrecida en venta al Cabildo recientemente, indicó Pedro Justo. Otro particular, informó, ha hecho llegar su interés en traspasar la propiedad de 3,5 millones de metros cuadrados colindantes con la Reserva Natural Especial de Guguy, también en el municipio de La Aldea, situados entre ese paraje y el lindero con Mogán. En este caso el precio es de 3 millones.

Precisamente sobre el suelo privado de Guguy que está en venta y el interés del Cabildo por comprarlo, Justo anunció que espera mantener una reunión durante la primera quincena de este mes con el propietario del terreno, el empresario Jaime Cortezo, para acercar posiciones y trasladarle la oferta que el Gobierno insular está dispuesto a hacerle en base a una tasación propia que cifra el valor de sus 3 millones de metros cuadrados protegidos en 3 millones, la mitad de lo que pedía el dueño inicialmente.

El terreno de Guguy que se puso en venta en un portal inmobiliario de China, correspondiente a la franja costera, es la única superficie del espacio natural protegido que no es de titularidad pública. El resto, los otros 9 millones de metros cuadrados, son propiedad del Ayuntamiento de La Aldea.

Durante la comparecencia, Justo relevó que el Cabildo ha recibido ya 77 ofertas de fincas desde que el 7 de febrero abrió plazo para recibir solicitudes para formar parte de la bolsa insular para repoblación forestal y actuaciones ambientales. Las fincas, rústicas, libres de cargas, con escritura pública y una superficie de entre 5 y 500 hectáreas, deben estar, preferentemente, en las 7 zonas prioritarias seleccionadas por Medio Ambiente. Son las medianías de Gáldar y Guía y del Este-Sureste, los corredores de Inagua-Roque Nublo, Los Tiles-Barranco Oscuro y Tirajana-Amurga, el entorno de la finca de Osorio y la cabecera del barranco de La Mina.

Además, el responsable de Patrimonio adelantó que el Cabildo abrirá en breve un plazo de recepción de ofertas de venta de suelo del Parque Aeroportuario.

oficina de empleo. El portavoz de Podemos, Miguel Montero, lamentó que el Cabildo haga nuevos alquileres para oficinas teniendo 5 inmuebles propios sin uso en la calle Buenos Aires, cerca de la Casa-Palacio, «en los que no se ha hecho nada en este mandato». En particular criticó la intención de arrendar un local de 600 metros cuadrados de superficie para el Servicio de Empleo y denunció que el sitio elegido no está adaptado para accesibilidad.