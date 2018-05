De la escopeta a la gambuesa social

El reto está echado. Este mismo viernes se reunieron todos los colectivos en La Aldea con el técnico de Medio Ambiente del Cabildo que les asesora. Preparan varias apañadas gigantes, de varios días de duración. Han seleccionado un cauce de barranco que hará las veces de gambuesa gigante. «No sé si al final lograremos o no convencer a Europa, pero ahora trabajamos todos juntos, de la mano, y ya eso es un éxito», apunta Rodríguez.

De 212 cabras retiradas, 40 estaban en Guguy

Rodríguez y los técnicos no pueden garantizar cifras, pero sí tienen datos como para confiar en resultados. Desde septiembre de 2017 a febrero de 2018 se retiraron de los paisajes de Gran Canaria 212 cabras asilvestradas, 40 de ellas en Guguy. «Hemos capturado un 20% y la tendencia es que vayamos a más», sostiene el consejero. Además, aclaran los técnicos del área que esos 212 animales se cogieron por el método de la entresaca, que es un modelo de apañada realizado por un número reducido de personas que entaliscan (arrinconar en un risco) a las cabras con ayuda de perros y que luego, una vez el animal sin salida, lo sacan con un lazo y lo retiran. Esta fórmula es más quirúrgica y más lenta, se sacan una a una, y así y todo, se han capturado 212. Por eso en Medio Ambiente tienen muchas esperanzas en las apañadas, en las que participan más gentes y lo normal es que se retiren más cabras. ¿Y qué pasa si no se llega al objetivo? «Que la UE no puede marcar la política medioambiental que se hace en Gran Canaria; más importante que convencer a la UE de la eficacia de este modelo es implicar al ciudadano en la resolución de los problemas ambientales», afirma el consejero, convencido de esta nueva forma de gobernanza del medio natural basada en el principio de que es el pueblo el que ha de custodiar su propio territorio. «Antes la política solo se hacía desde el saber científico y académico, y se olvidaba del saber popular; ahora la gente se sentirá parte de la solución».