Prohibido circular en bicicleta en el Nublo

Respeto por la naturaleza

Argumentan que no erosionan el terreno, no causan daño a la flora y fauna de la cumbre, y no dejan residuos ni contaminan a su paso por los diferentes senderos delimitados y señalizados junto al Nublo. Es por ello que algunas asociaciones de cliclistas en las islas o IMBA España (representante de los intereses para los ciclistas de montaña) hayan denunciado esta prohibición, pidiendo incluso por escrito explicaciones a la corporación insular.

«En el Parque Rural del Nublo están colocando carteles siguiendo la corriente prohibicionista. Nada hemos podido ver en la legislación actual que prohiba la circulación en bicicleta, por lo que vamos a solicitar que nos justifiquen la instalación de estos carteles y el presupuesto aprobado para su fabricación y colocación. Nuestros corresponsales en la isla, Gravitycentercanarias, nos informan de que se amparan en la erosión de suelo. Esperamos que tengan los informes correspondientes que justifiquen esa supuesta erosión, ya que se les van a requerir por Registro para que tengan la obligación de contestar», informan desde IMBA.

Algunos de los perjudicados, con ironía, recuerda el lema de Gran Canaria Isla Europea del Deporte en su denuncia en las redes sociales sobre la prohibición de circular en bicicleta en la cumbre de Gran Canaria.