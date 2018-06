La tecnología destrona al Pico de las Nieves como techo de la isla

Hay tópicos que resisten al paso del tiempo, y a veces, como es este caso, al rigor de la ciencia. En libros de texto para escolares, en las memorias de documentos de planeamiento oficial y, por supuesto, en las guías turísticas se sigue señalando al Pico de las Nieves como la montaña más alta de Gran Canaria. Esa referencia geográfica está además instalada con arraigo en el imaginario popular. Pero no es verdad. Y no es algo nuevo, no es una realidad desconocida. Senderistas, montañeros y profesionales del ramo, desde geógrafos a delineantes, saben a ciencia cierta y desde hace años que el techo de la isla está justo al lado del Pico de las Nieves. Es una estructura rocosa con forma puntiaguda que responde al nombre de Morro de la Agujereada, o La Gañifa, como la conocen muchos caminantes. ¿Por qué entonces la insistencia en el error?

Álvaro Monzón, experto senderista y divulgador de los caminos y paisajes de la isla, recuerda que empezó a caminar con 20 años y ya entonces los veteranos le destronaron al Pico de las Nieves. Desde Grafcan, que es la empresa pública del Gobierno regional que institucionalmente ejerce las funciones de Instituto Geográfico de Canarias, certificaron a este periódico lo que es harto conocido en el mundo ambientalista insular. La cima de la isla es el Morro de la Agujereada. El Pico de las Nieves sigue siendo el vértice geodésico más alto, pero no el techo. Las nuevas tecnologías, mucho más precisas que las de antes, han venido a ratificar lo que ya se percibe a simple vista. Basta con que uno se coloque junto al pivote que marca el vértice geodésico, al que se accede por un camino que asciende desde el mirador del Pico de las Nieves, para apreciar que la montaña de al lado es más alta.