Hallada una pitón real en la zona de la presa de Las Niñas

Un operario del Cabildo dio aviso el sábado pasado del hallazgo de un ejemplar de una pitón real (Python Regius) en el entorno del área recreativa de la presa de Las Niñas, según confirmó ayer Miguel Ángel Cabrera, biólogo y coordinador del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias en Gran Canaria. Se activó sobre la marcha el operativo de la empresa pública Gesplan que se encarga del programa de control de la culebra real de California, pero tras capturarla pudieron comprobar que en realidad pertenecía a otra especie, una pitón. Mide unos 80 centímetros de largo y pesa 400 gramos.

La principal hipótesis que maneja la Consejería de Transición Ecológica, según explicó Cabrera, es que se trate de una liberación puntual por parte del que era su propietario. Tranquiliza que es macho, por aquello de que no ha podido dejar huevos por la zona si estaba preñada, pero no lo que come. Nada más atraparla, producto posiblemente del estado de agitación en el que se encontraba, vomitó y expulsó los restos de un lagarto que había ingerido, lo que vuelve a demostrar el peligro que tienen estas especies para las que son autóctonas.

Cabrera informa de que entre 2018 y lo que va de 2019 han aparecido en Gran Canaria cuatro pitones de este tipo y en los últimos años otras 9 en Tenerife. Lo probable es que hayan sido liberadas por sus propietarios. Durante años ha sido una mascota habitual para los amantes de los reptiles, porque no es una serpiente venenosa y, además, es muy dócil. De hecho, la llaman serpiente bola porque en cuanto la tocan, se ovilla. Pero desde marzo de 2019 está declarada especie invasora y está prohibida su comercialización y tenencia.