Caideros, mucho más que un pago

No faltaron a la celebración llevada a cabo el sábado en la iglesia de Caideros el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, el párroco, Roberto Rivero, y el cronista oficial de la ciudad, Juan Sebastián López García. Y vecinos, muchos vecinos, y muchos moradores de las medianías de Gáldar, descendientes también de este pueblo y que ahora, por situaciones varias, se encuentran dispersos por la geografía isleña pero que no olvidan sus raíces. De ahí que la iniciativa de empadronamiento emocional no haya hecho más de sumar y sumar nombres, cientos ya.

Para conmemorar el 125 aniversario de la iglesia de Caideros y de la llegada de la imagen de San José del Aguas, y tras la correspondiente eucaristía, párroco y alcalde fueron los encargados de descubrir una placa en el citado templo. Desde el sábado en el mármol reza «El 29 de abril llegó al pago de Caideros la imagen de San José del Agua y se inauguró esta Iglesia del Patriarca declarada parroquia en 1940. El alcalde de Gáldar, D. Teodoro Claret Sosa Monzón y el Párroco de San José de los Caideros D. Roberto Rivero García, descubrieron esta placa conmemorativa en el 125 aniversario de la efemérides».

El alcalde en su intervención felicitó al pago de Caideros y recordó aquel feliz acontecimiento que fue también posible gracias al párroco de la Iglesia de Santiago de aquella época José Romero Rodríguez, cuyo retrato cedido por la Iglesia de Santiago presidió el acto de conmemoración. El cronista oficial, Juan Sebastián López, concluyó el acto hablando sobre la devoción a San José en Gáldar y las nuevas ermitas en la época del párroco José Romero.