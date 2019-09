Así quedó la zona de ‘hombre muerto’ del pinar de Tamadaba

Acompañados por el agente de Medio Ambiente, Isidro del Rosario, desde la entrada al parque natural se pueden comprobar perfectamente los efectos de las llamas en la zona del pinar de la Degollada de Las Palomas. La imagen de la arboleda carbonizada es dantesca y solo el azul verdoso de la presa de Las Hoyas –con el Roque Nublo de fondo como espectador de lujo– rompe el monótono color negro del paisaje. «El fuego se ve claramente como subió con mucha virulencia hacia Tamadaba y fue arrasando todo lo que se encontraba a su camino», explicaba Isidro del Rosario, señalando un pinar único que no sufría los efectos de las llamas desde agosto de 1988. «Ardió de la carretera hacia arriba hasta el Pico de la Bandera, pero ahora el efecto del fuego fue mucho mayor ya que abarcó una superficie enorme, en zonas de copa y en otras de superficie. Aunque no se aprecie desde fuera y se vean los pinos verdes, debajo está todo quemado, por lo que el daño ecológico sufrido ha sido enorme», detallaba este especialista que vivió desde 1994 hasta 2002 en el refugio de Tamadaba cuidando a diario de su flora y fauna.

En muchos enclaves se aprecian pinos devastados, lo que da a entender la magnitud de las lenguas de fuego

Isidro del Rosario, agente de Medio Ambiente.

Isidro del Rosario entró en el cuerpo de agentes de Medio Ambiente en el año 94 y estuvo desde sus primeros días hasta 2002 en Tamadaba viviendo incluso en el refugio: «Es mi segunda casa ya que viví muchos años aquí y para mí siempre ha sido un bosque mágico. Cuando ahora llegas y ves los efectos de las llamas a uno le da una tristeza enorme. Me vienen recuerdos de mucha gente que vivió por aquí recogiendo pinocha, por ejemplo, y ahora parece un pinar fantasma. Durante el incendio no podía dejar de mirar siempre de reojo a Tamadaba y se me partía el alma. Sobre todo cuando nos confinamos con parte de la población en Artenara... el frente iba avanzado lentamente y no dejaba de pensar cómo estaría el pinar. Pensaba al principio que sería un fuego de superficie, pero luego cuando entré en el pinar comprobé que había arrasado una parte importante de nuestro tesoro», declaró.