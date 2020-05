Arucas tiene un vertedero ilegal

No se trata de algo nuevo originado por el estado del alerta, advierte, «es algo que ocurre desde siempre y yo ya llevo dos años viéndolo día a día y es muy grave», advierte Moreno. «¿Por qué tengo yo que pasear con mi hijo entre basura?», se pregunta. «¿Por qué tengo yo que recoger la basura de otros? Esto es una cuestión de educación y reflexión global ya que no solo pasa aquí en Arucas, sino en muchos puntos de la isla y además plantea que si «los puntos limpios estuvieran más cerca de los barrios, más personas tendrían accedo a llevar su trastos e incluso será más visible».

Moreno reclama a las autoridades a poner en marcha un «sistema de vigilancia en los alrededores de los puntos limpios para sancionar a los infractores y que se publique que son sancionados para que la gente sea consciente que no se puede actuar así. Solo me gustaría que la gente aprendiera y fuera consciente que no se puede trata la naturaleza así», finaliza.