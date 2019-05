Antonio Morales reclama «la isla que nos merecemos»

Hoy nos convocamos en el centro histórico de nuestra querida Las Palmas de Gran Canaria, de nuestra capital, en este espacio protagonista de los grandes acontecimientos de nuestra isla - no ha sido casual su elección- para certificar que estamos viviendo en Gran Canaria procesos de renovación, de dinamización y de construcción de un proyecto común que empieza a percibirse, a ilusionar y a movilizar.

Una isla de vanguardia

Me emocionó el lunes pasado el sumiller Mario Reyes cuando en el acto del descorche de la cosecha del 2018 de los vinos de Gran Canaria afirmó que “este Cabildo sabe lo que quiere para esta isla cuando sea mayor”. Esta frase dice muchísimo: habla de ideas claras, de amor y preocupación... no es fácil decir tanto de una manera tan sencilla...

Trabajo honesto

Es imposible hacer aquí un repaso general por todas y cada una de ellas y no pretendo aburrirles. Pero déjenme comentarles muy rápidamente algunas cosas pensando en lo que nos queda por alcanzar...

Energías renovables

Las energías renovables son el núcleo llamado a convertirnos en una economía dinámica, innovadora y moderna. Creo que no es necesario insistir en la enorme riqueza que tenemos acumulada en nuestro territorio.

No hay prácticamente una sola fuente de energía renovable con la que no estemos contando, y muchas veces he explicado los datos y los proyectos que están haciendo posible que nuestra isla se convierta en referencia y modelo de la transición energética, como ya hicimos en la Comarca del Sureste en las últimas décadas.

Pero no dejo de pensar que tenemos el reto de ir más allá: conseguir que algún día, las azoteas de cada una de nuestras casas y edificios públicos puedan ser una inmensa fuente de energía, y que todos nos beneficiemos de lo que es de todos.

Democratizar la energía es nuestro gran objetivo y ya está en marcha ese proceso imparable.

Si no fuera por nosotros la regasificadora o el gas ciudad ya estaría presente en nuestra isla.