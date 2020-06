Agaete luce azul y de bandera

Agaete no tendrá fiesta de La Rama este verano. La situación actual obliga a su cancelación, a la responsabilidad y al distanciamiento social. Pero aún así en la villa marinera están de enhorabuena. La primera Bandera Azul de su historia ondeará en breve en su playa, a la que con el desconfinamiento y la sucesión de fases hacia la llamada nueva normalidad acuden ya cientos de visitantes, de lugareños y foráneos. No en vano su costa siempre ha sido uno de los grandes atractivos de Agaete, ya sea verano o invierno. En el Ayuntamiento, con su alcaldesa a la cabeza, María del Carmen Rosario, aseguran que el reconocimiento es fruto del esfuerzo del grupo de gobierno en el último año.

Y es que Agaete se encuentra dentro de los galardonados este año con una Bandera Azul por las excelentes condiciones ofrecidas por la playa de Las Nieves, en cuanto a la calidad de sus aguas y a los servicios ofertados a los bañistas. Es la primera vez que el municipio obtiene este galardón, que en esta ocasión han logrado 51 playas de Canarias y cinco puertos deportivos.

«Hemos trabajado con tesón para lograr que nuestra playa obtuviera por primera este galardón que eleva la categoría del municipio. No sólo hemos cuidado la calidad de las aguas sino también adaptamos uno de los aseos a las personas con la movilidad física y mental reducida y, en todo momento, hemos extremado el servicio de limpieza en la playa y sus alrededores. De ahí, nos congratulamos de que el jurado entre todas las playas que se presentan de toda España hayan optado por nuestra playa», afirmó la alcaldesa de Agaete tras hacerse público el listado de banderas azules 2020.

Otra de las mejoras introducidas en el litoral de Puerto de Las Nieves ha sido la ampliación este año del servicio de socorrismo que, en veranos anteriores sólo contemplaba el período de julio a agosto, y que en 2020 se ha establecido desde el pasado 1 de junio hasta el 30 de septiembre. Además, dada la enorme afluencia de bañistas tras la desescalada, se aumentar de dos a tres el número de socorristas que vigilan la costa de Las Nieves.

«Tocaba». María del Carmen Rosario tiene claro que «ya nos tocaba, este año sí o sí». Y es que para Rosario que la playa de Las Nieves luzca la Bandera Azul refrenda la opinión popular, «porque la playa la elige la gente para venir» por su calidad, por los servicios que ofrece y por sus especiales características naturales.

Pero también es cierto que para que por fin Las Nieves tuviese la Bandera Azul, que no obtuvo en la pasada edición, «teníamos que tener una serie de requisitos, como adaptar los baños para discapacitados, llevar a cabo tareas de desinfección, realizar analítica del agua, ofrecer seguridad, una entrada para discapacitados, que no la teníamos...». Sobre todas esas mejoras dice la alcaldesa que se basa la decisión del jurado de las banderas azules, galardón que certificación la calidad ambiental y que desarrolla la Federación de Educación Ambiental.

Sobre todos esos servicios dice la alcaldesa de Agaete que se basa la Bandera Azul de Las Nieves. «Antes no se consiguió porque no habían hecho los deberes», afirma, en referencia al anterior grupo de gobierno. «Hemos tenido que hacer reformas, invertir y cambiar muchas cosas. La Bandera Azul nos da calidad y era uno de nuestros grandes objetivos», asegura Rosario al tiempo que niega que el galardón tenga algo que ver con que el proyecto de ampliación del Puerto de Las Nieves finalmente no se materializará.