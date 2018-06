Shi Je Weng quiere ser como Guillermo del Toro

Shi Je Weng, del IES Puerto del Rosario, es el director y guionista de Ultimas palabras, ganador del premio al mejor corto de terror en el CinedFest5, que es el Festival de Cine Educativo auspiciado por Free Run Producciones. En Fuerteventura se quedó otro galardón de este certamen al que se presentaron 534 cortometrajes y 5.000 alumnos a nivel nacional: el de la mejor actriz, que fue a parar a Marie Claire Meunier, del IES Vigán, protagonista de Black Beauty.

¿Qué dirías antes de morir? Es el más que inquietante subtítulo del galardonado corto de Shi Je Weng, estudiante de segundo de ESO, en el que participaron cuatro alumnos más del IES Puerto del Rosario. Felipe Sánchez Serrano, profesor y coordinador de ProjectTV, fichó a los futuros cineastas sin ni siquiera darles clase a la mayoría y no se equivocó porque asegura que «fue un privilegio ver rodar juntos a los chicos en una suerte de trabajo en equipo».

En la cocina del IES

Ultimas palabras se rodó en la cocina del IES Puerto del Rosario durante tres horas, más labores de montaje, donde se creo un ambiente oscuro y de miedo donde la asesina protagonista confunde con sus palabras «y al final se descubre que lo que va a matar es un pez», desvela el joven director de cine. Es el primer corto de Shi quien, desde pequeño y con un móvil, grababa todo lo que podía. Con diez años, pudo comprarse el primer trípode y con 14 años la primera cámara, que es con la que rodó el corto premiado. Porque el estudiante de origen chino nacido en Fuerteventura en 2003 lleva el cine en las venas, y quiere estudiar dirección.

No duda en apuntar a Guillermo del Toro y su La forma del agua como su director favorito, aunque oscila a la hora de elegir género: románticas, comedias, fantasía, etc. Ni tampoco a la hora de elegir la parte que más le gusta de la dirección de cine: «ponerme detrás de la cámara y rodar los distintos planos. Bueno, también me encanta todo lo que tiene que ver con el sonido».

Alfombra roja

Más de 500 escolares de La Palma, La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria, aguardaron durante tres horas para saber si su centro educativo era uno de los agraciados con alguno de los galardones de Cinedfest 5, auspiciado por Free Run Producciones. Los alumnos pudieron ver en pantalla grande el fruto de su talento al ver sus películas en sala 8 de los Cines Yelmo de Santa Cruz de Tenerife.

Soledad Monzón, consejera de Educación del Gobierno de Canarias, fue la encargada de dar a conocer a los alumnos cuáles fueron los trabajos galardonados, entre ellos estaban los dos de Fuerteventura.

«Lo único importante es la felicidad y sentirte bien contigo misma, por encima de tu físico» deja claro Marie Claire Meunier, la estudiante de segundo de Bachillerato del IES Vigán, en Gran Tarajal, que recogió el premio a la mejor actriz del CinedFest5 por su interpretación en Black Beauty.

«¿Prota yo? Pero luego me sentí segura en el rodaje»

Marie Claire, de padre francés y madre cubana residentes en Gran Tarajal desde que la niña tenía cuatro años, da vida a una chica que no sale a la calle, rechaza todas las invitaciones de los amigos y está siempre haciéndose fotos, como resume Moisés Cruz Bello, profesor de Fotografía del IES Vigán. Ella define su personaje como una chica con baja autoestima que vive «obsesionada por su físico y llega a estropearse, como en una pesadilla, la cara con pintura negra».

Cuando la propusieron para el corto, contestó «¿prota yo? Pero luego me sentí segura durante el rodaje y apenas tuve que repetir unas pocas escenas». Aunque no, lo suyo no es ser actriz, sino que estudiará Bellas Artes en Granada.