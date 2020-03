La vida animal sigue sin espectadores

Tan solo se escucha el sonido de los animales y, desde el exterior, algún coche por la carretera general del sur. Desde que se decretó el estado de alarma en España, se procedió al cierre del parque y, de un día para otro, los turistas desaparecieron. Los animales, acostumbrados a ser el centro de todas las miradas, lo han notado. «Las jirafas, el primer día de cierre, que fue un domingo, al pasar por su pasillo todas te miraban extrañadas de ver solo a una persona. Daba la sensación de que nos decían: ¿Dónde está toda la gente? Era muy simpático verlas y tratar de traducir que es lo que estaban pensando al mirarnos de aquella forma», explica Guacimara Cabrera, del equipo directivo de Oasis Wildlife Fuerteventura.

Pero el caso de las jirafas no fue ni mucho menos el único. «La misma situación se repitió con muchos más animales que miraban extrañados a sus cuidadores, a la misma hora de todos los días, pero como preguntándoles: ¿ocurre algo, verdad?», asegura Cabrera. En sus 35 años en activo, el parque no había tenido que cerrar al público nunca, salvo en una ocasión, hará unos cinco años, durante medio día porque se escaparon unos animales y hubo que activar el protocolo de crisis.

En todo caso, ahora, aunque sea sin la mirada de los turistas a los que están tan acostumbrados, la vida sigue en las instalaciones del parque, donde conviven ejemplares de más de 250 especies de animales, así como más de 6.000 plantas. «Los animales y las plantas no entienden de parones, no entienden de paralización en aduanas ni de cierres. Para ellos, la vida sigue cada día y cada día todas sus necesidades se deben atender, porque cada mañana se despiertan con unos objetivos: salir a cazar o buscar alimentos, relacionarse con otros miembros de su grupo, cumplir su rol social dentro del grupo de su especie y así cada día, por lo que no podemos permitir que les falte de nada».

El abastecimiento de alimentos para los animales está garantizado, ya que Oasis Wildlife Fuerteventura tiene reservas para cuatro meses, aunque se realizarán algunos cambios sin dejar de atender las necesidades nutricionales de cada especie. «Hay que cambiar todas las dietas y habituarlas a los alimentos de mayor alcance, ya que los alimentos más dificultosos de conseguir, como las frutas exóticas, algunos insectos y pescados que no son de la zona y que compramos en la Península o en el extranjero porque no los hay en Canarias, son inaccesibles para nosotros ahora mismo», añade la responsable del parque.

Precisamente, durante estos días, Oasis Wildlife Fuerteventura, con mediación de la Guardia Civil, está recibiendo alimentos procedentes de establecimientos hoteleros como el Robinson, que, tras su cierre por el estado de alarma, ha donado parte de sus excedentes de comida para contribuir a la alimentación de los más de 3.000 animales que habitan en el centro de naturaleza y refugio animal ubicado en la localidad de La Lajita.

Reorganización del trabajo

El parque tiene 300 empleados y, debido al estado de alarma, ha reorganizado su plantilla. «Parte del personal que puede trabajar de forma remota, se queda en casa; a otros se les ha dado descanso; y hemos dejado activos a dos equipos: uno de guardia y otro de trabajo permanente», explica Cabrera. El permanente consta de 50 personas de diferentes áreas: veterinarios, biólogos, primatólogos, mantenimiento, jardineros, cuidadores especializados, mantenimiento de instalaciones, riego, cocinas, clínica, dirección y educación.

«El equipo permanente es el encargado de todas las necesidades básicas, pero tenemos otros equipos de guardia. Así, en caso de que una sola persona pueda tener síntomas, se pondría en cuarentena a todo el equipo y se contaría con el segundo equipo de guardia que está en casa», explica Cabrera, ante el supuesto de un contagio por coronavirus.

Además, «se han tomado medidas de protección muy estrictas con el personal, donde se le recuerda cada día en dos reuniones el repaso de cada rutina de desinfección propia y de las zonas comunes, antes y después de cada tarea, hasta llegar a casa».