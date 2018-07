L-APA, la cerveza hecha entre amigos

No dudan al responder cada uno de los cuatro aportando un matiz que L-APA sabe «a Fuerteventura : «visualmente se puede apreciar una excelente espuma como en nuestras playas; tiene el color de Tindaya, nuestra montaña sagrada; aromas a frutas majoreras; en boca... ahhhh. ¡Salud!». La receta es de creación propia de Andrés María Chapa Moreno, el elaborador de cerveza o brewer (en la foto, dentro de una cuba), escogiendo los distintos ingredientes «que se pueden consultar todos ellos en la etiqueta», zanjan pronto, aunque son más pródigos a la hora de explicar el secreto de L-APA: «Muchas horas experimentando en casa para conseguir dar con un toque distintivo dentro del estilo con el que la gente se pueda sentir identificada e intentar un correcto balance entre los dulces de las maltas y los amargos de los lúpulos para que la cerveza pueda gustar tanto a neófitos en el mundillo Craft y como para no dejar indiferentes a los versados en el arte del buen beber dentro del ámbito cervecero».

No fábrica y más cara

Por lo menos, no engañan y avisan con suficiente antelación de que L-APA no se elabora, ni se embotella en Fuerteventura. Y es que, a día de hoy, no existe ninguna fábrica de cerveza artesanal en la isla donde poder elaborar el producto en las cantidades y adecuadas. Es por ello que decidieron aceptar la oferta de la fábrica Jaira, en Gran Canaria, «para desplazarnos a elaborar nuestra propia receta en sus instalaciones, las cuales son de las mejores a nivel técnico dentro de las cervezas artesanales canarias».

También es más cara que las marcas comerciales industriales. Primero porque los ingredientes son naturales, no llevan aditivos ni conservantes, no se pasteuriza con lo cual no pierde propiedades nutritivas y tiene una vida de un año. Segundo, la elaboración es manual, la receta es propia y única, «se hace al gusto nuestro y de nuestro clientes, consiguiendo más aromas, más sabor, más cuerpo. Y nuestro mercado es local».