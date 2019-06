Cronómetro en marcha para echar a CC

El próximo 8 de julio, Blas Acosta (PSOE) se convertirá en presidente del Cabildo de Fuerteventura en virtud del pacto alcanzado con NC-AMF y Podemos. La moción de censura contra el grupo de gobierno de Lola García (CC-AM), investida presidenta insular el pasado viernes, se presentó ayer en el registro de entrada de la Casa-Palacio en torno a las 11.00 horas y, posteriormente, los firmantes del pacto dieron cuenta de un programa de gobierno de 88 medidas en una comparecencia ante los medios celebrada en el antiguo Parador de Playa Blanca. Se pone así el cronómetro en marcha para desalojar a CC-AM del gobierno de la isla por primera vez en los últimos 20 años y por segunda vez en la etapa democrática (en la legislatura 1995/99 fue presidente insular Ildefonso Chacón en virtud del pacto de IF, PSOE y PP).

Blas Acosta dio las gracias a las dos organizaciones políticas que se han sumado el pacto encabezado por el PSOE. «Desde el primer momento, intentamos y hemos conseguido llegar a un acuerdo que las tres organizaciones políticas pudieran ratificar. Es cierto que todo ha estado condicionado a algo histórico, que es el acuerdo de progreso para desbancar a CC en el Gobierno de Canarias. Por lo tanto, estamos ante una ola de cambio que la sociedad en Canarias no nos perdonaría que no trajéramos también a Fuerteventura», manifestó el portavoz del PSOE, Blas Acosta.

El próximo presidente del Cabildo añadió que el principal objetivo es «poner el gobierno insular al servicio de los ciudadanos de esta isla, no al servicio de la militancia de partidos que libremente y democráticamente se han presentado a las elecciones». También recalcó que lo que en dos semanas se concretará en virtud de la moción de censura es «un paso en la mayoría contra las minorías, no se ha usurpado, no se ha robado, no se ha quitado y no se usurpará ninguna función de una administración local como la del Cabildo». Acosta señaló además que, durante los próximos cuatro años de legislatura, el Cabildo «debe recuperar el prestigio, el impulso y ser el promotor y motor del desarrollo y el garante de los derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos de Fuerteventura».

Por su parte, el portavoz de NC-AMF, Alejandro Jorge, calificó el pacto de gobierno como «un hito histórico en Fuerteventura», ya que, «por primera vez en 40 años de democracia, se va a dar un pacto progresista que va a presidir el PSOE y eso es para festejarlo». «Se trata de un compromiso sólido y para cuatro años, un compromiso programático donde lo que menos ha imperado es el reparto de áreas y, de hecho, hemos intentando que las áreas se amoldaran a los perfiles de cada integrante», aseguró Jorge, quien, además, pidió a la oposición «altura de miras y responsabilidad» para ejercer su función a partir del próximo 8 de julio.

El portavoz de Podemos Fuerteventura, Andrés Briansó, se manifestó en términos similares a sus compañeros del PSOE y NC-AMF en el pacto. «Estamos ante un momento histórico, tenemos la oportunidad de crear un proyecto de progreso para la isla y, después de tantos días, podemos estar aquí sentados presentando esta idea que ha pasado los trámites de cada organización política para formar parte de este proyecto de cambio para Fuerteventura», explicó Briansó, que , además, quiso dar las gracias a la militancia del partido morado en la Maxorata por haber apoyado el pacto de gobierno.

Caras largas en CC

Mientras tanto, en la sede de los nacionalistas de CC en Fuerteventura, así como en los despachos del Cabildo que ocuparán aún durante dos semanas más, predominan la sensación de derrota y las caras largas. Pese a ello, el equipo de gobierno presidido por Lola García (CC) desarrolla una intensa agenda de trabajo desde el pasado viernes, aunque tampoco han dejado de opinar en torno al cercano desalojo del gobierno encabezado por ella: «La moción de censura va dirigida contra las personas, sobre todo contra mí, que soy la primera mujer presidenta del Cabildo de Fuerteventura, porque tras la toma de posesión el pasado viernes al mediodía no hay tiempo ni argumentos para censurar la gestión», dijo García.

Lloret, al frente de Ordenación del Territorio

Por NC-AMF, Alejandro Jorge dirigirá Seguridad y Emergencias, así como Deportes; Sergio Lloret dirigirá Ordenación del Territorio, Infraestructuras, Carreteras y Servicios Generales; y Marcelino Cerdeña dirigirá Sector Primario y Soberanía Alimentaria.

Por Podemos, Andrés Briansó gestionará Cultura y Patrimonio Histórico; y Pau Quiles se pondrá al frente de Transparencia, Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías.

Por el PSOE, todavía pendientes de distribuir entre sus siete consejeros, se gestionarán las siguientes áreas: Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Económico; Medio Ambiente y Residuos; Bienestar Social, Consumo, Juventud e Igualdad; Comercio e Industria; Transportes; Educación y Recursos Humanos; Turismo; y Aguas.