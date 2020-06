Contactaba con menores a través de internet

Detención, entrada y registro

Localización de otras posibles víctimas

Código Penal, Revelación de Secretos y ciberbullying

Prevención

La Guardia Civil lleva a cabo distintas actuaciones para concienciar a padres, docentes y alumnos de la existencia de estos delitos y la importancia de denunciarlos, entre las que se incluyen consejos como:

· No proporciones o compartas imágenes privadas o comprometedoras a través de las redes sociales.

· En Internet y en las redes sociales no todo el mundo es quien dice ser. No agregues a personas que no conozcas y no creas todo lo que te dicen.

· Hay aplicaciones para jugar pero no dejes que nadie juegue contigo, en los juegos online hay riesgo de que aparezca algún acosador.

· Si alguien te extorsiona en redes sociales, no cedas al chantaje, cuéntaselo a tus padres, profesores o adultos de confianza y si el tema es grave o delictivo ponlo en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.