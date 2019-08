Blasco vuelve a medirse entre los mejores del continente

El nadador Eduardo Blasco ha sido seleccionado para participar en el Campeonato de Europa absoluto de salvamento y socorrismo, que se disputará el próximo mes de septiembre en Riccione (Italia). «Para clasificarte en este campeonato tienes que estar entre los seis mejores de España en un total de seis pruebas y yo lo que he hecho es que he ganado dos de ellas. Hay un campeonato de España de invierno en febrero; y hay otro que es clasificatorio, un open internacional, al que puede ir todo el mundo en mayo y que se suele celebrar en Madrid», explica.

Las pruebas que ganó son la de 100 metros combinada y la de 50 metros de arrastre, con sendas medallas de oro que le permitieron clasificarse para el Campeonato de Europa absoluto de salvamento y socorrismo. «Como llevo cinco años ganándolos, la federación francesa me invitó al Campeonato de Francia absoluto de salvamento y socorrismo, donde también gané», señala Blasco, nacido en San Sebastián (País Vasco), aunque criado en Fuerteventura.

Con su participación en la prueba de septiembre en Italia, serán cuatro los Europeos absolutos para los que ha sido seleccionado en su trayectoria deportiva, además de para otros cuatro Mundiales, sumando en total su participación en ocho campeonatos dentro de la selección española. «Para mí supone seguir en el máximo nivel, en la máxima categoría del deporte en España», asegura el deportista. La selección española de salvamento y socorrismo absoluto está formada por seis nadadores.

De cara al Campeonato Europeo de salvamento y socorrismo del próximo septiembre, «el objetivo que tengo es entrar en la final, mantener el alto nivel y las becas de estudios». «Meterse entre los ocho mejores de Europa sería un objetivo ambicioso, pero asequible», considera el deportista. En los Europeos de los años 2015 y 2017, Blasco ya logró obtener medallas, así como en el Mundial celebrado en Polonia.

Pese a no ser la suya una disciplina deportiva de las Olimpiadas, Eduardo Blasco ha sido nominado a la Medalla al Mérito Olímpico, un reconocimiento que otorga el Comité Olímpico Español (COE) a la trayectoria de deportistas y cuyo destinatario final se decidirá en septiembre.

Estudiante de Derecho

Eduardo Blasco, de 25 años, se encuentra actualmente en Bilbao (País Vasco), donde existen más recursos tanto materiales como de profesionales para entrenarse en la disciplina deportiva que practica. «Es donde único puedo compaginar todas las capacidades que necesita mi deporte. En Fuerteventura tengo piscina, pero no tengo un box donde pueda entrenar el resto de las cosas o la técnica, no tengo un centro donde me puedan medir el volumen de oxígeno o que me puedan grabar por debajo del agua, etcétera», explica.

Además de a su faceta deportiva, Blasco tiene que reservar una parte de sus energías y de su tiempo a estudiar Derecho en la ciudad de Santander (Cantabria), donde cursa el tercer curso. «Hago malabares, porque entreno cuatro veces por semana en Bilbao y voy a tutorías a Santander en régimen de evaluación final», explica el nadador. Cuando acabe la carrera universitaria, sus planes de futuro incluyen trasladarse hasta Estados Unidos para estudiar un posgrado en mediación y resolución de conflictos.