En La Cícer se guardan las distancias

Algo más crítico es Jorge Juan Cabrera, de Surfing Oleaje y miembro de la selección española. «Está claro que no había 800 personas, pero había mucha gente. La distancia de cuatro metros que marca la Federación no se cumplía en muchos casos; incluso conozco a gente que vive a 50 metros de la orilla y decidió no meterse para que la cosa no fuera a más. Pero el resto de los días la cosa se ha ido normalizando», indica.

En lo que todos coinciden es en que se ha distorsionado la imagen, que ha llegado a protagonizar piezas en informativos estatales. «La gente le ha hecho caso a un señor que en un vídeo dice que hay 800 personas en el agua. Eso no era así. No había ni 150 personas en los 600 metros surfeables que tiene la playa», indica Alberto García sacando sus cálculos. «Esa misma tarde ya había en el agua un 40% menos de personas. El domingo un 60% y entre semana ya ni te digo», añade.

Ellos son los que dominan la zona y los que saben de sus flujos. «Yo estos días estoy en Arinaga pero en contacto con la gente de La Cícer y tienen claro que allí se está portando todo el mundo con respeto. No me cabe duda», expresa Daniel Rodríguez, de la escuela Buen Surf.

Los surferos necesitaban volver a sentir las vibraciones de la ola. Pura necesidad emocional. «Es un estado de ánimo, yo me notaba que me afectaba tanto tiempo sin entrar», indica Rodríguez, uno de los responsables de Buen Surf en La Cícer.

Alberto García vive con las mismas sensaciones sus experiencias sobre una tabla y añade, en defensa del colectivo, más emociones. «A través del surf he aprendido muchísimos valores. Respeto, perseverancia, lidiar con las frustraciones», detalla.

«La gente no nos entiende, pero somos toxicómanos del agua», explica Cabrera. «Hubo casos de gente las 05.40 horas esperando para meterse en el agua porque esto para nosotros es como una droga. Yo no pude hacerlo porque vivo en Arucas y no podía pillar el coche para bajar a surfear», explica.

Eso es lo que lleva cada día al agua al italiano Tommaso Garzia. «Llegué en 2007 a Gran Canaria y el motivo por el que no me he ido es porque empecé a surfear. Yo he ido todos los días desde que se puede, y es verdad que el primer día éramos muchos en el agua. La gente tenía tantas ganas de entrar como yo, pero ya hay menos personas», concluye.