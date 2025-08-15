Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tu horóscopo de mañana, sábado, 16 de agosto de 2025: Amor, trabajo y salud bajo la mirada de los astros

Descubre qué deparan los astros para tu signo del zodiaco mañana, sábado, 16 de agosto de 2025: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Viernes, 15 de agosto 2025, 22:00

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del sábado 16 de agosto 2025, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Horóscopo diario para cada signo

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

  1. Imagen principal - ARIES
    21 marzo a 19 abril

    ARIES

La introspección te ayudará a encontrar claridad. Dedica tiempo a conectar contigo mismo y liberar tensiones emocionales. La paz interior es invaluable.

  1. Imagen principal - TAURO
    20 abril a 20 mayo

    TAURO

Un desafío te ayudará a demostrar tu capacidad de resiliencia. Enfréntalo con valentía y saldrás fortalecido. Cada reto es una oportunidad de crecer.

  1. Imagen principal - GÉMINIS
    21 mayo a 20 junio

    GÉMINIS

Un gesto de gratitud te permitirá fortalecer una relación importante. Reconoce los esfuerzos de quienes te rodean. Ser agradecido abrirá nuevas puertas.

  1. Imagen principal - CÁNCER
    21 junio a 22 julio

    CÁNCER

La energía creativa te permitirá destacar en tus proyectos. Usa esta fuerza para innovar y dar un toque personal a tu trabajo. Sorprenderás a muchos.

  1. Imagen principal - LEO
    23 julio a 22 agosto

    LEO

Hoy será ideal para resolver malentendidos. Habla con sinceridad y busca puntos de encuentro en tus relaciones. La comunicación siempre construye puentes.

  1. Imagen principal - VIRGO
    23 agosto a 22 septiembre

    VIRGO

Hoy es ideal para reconectar con un viejo amigo. Una conversación sincera podría fortalecer un lazo valioso. Valora las relaciones que te aportan alegría.

  1. Imagen principal - LIBRA
    23 septiembre a 22 octubre

    LIBRA

Una oportunidad inesperada te permitirá brillar. Confía en tus habilidades y enfréntala con determinación. Este es tu momento para destacar.

  1. Imagen principal - ESCORPIO
    23 octubre a 21 noviembre

    ESCORPIO

Tu habilidad para resolver problemas será destacada. Usa esta cualidad para ayudar a los demás y avanzar en tus metas personales. Serás un gran apoyo.

  1. Imagen principal - SAGITARIO
    22 noviembre a 21 diciembre

    SAGITARIO

La comunicación será clave hoy. Escucha con atención y asegúrate de expresar tus ideas con claridad. Los malentendidos se resolverán fácilmente.

  1. Imagen principal - CAPRICORNIO
    22 diciembre a 19 enero

    CAPRICORNIO

Un viaje corto o una escapada podría traerte nuevas ideas. Disfruta del cambio de ambiente y deja que fluya la inspiración. Lo nuevo te renovará.

  1. Imagen principal - ACUARIO
    20 enero a 18 febrero

    ACUARIO

Una sorpresa agradable iluminará tu día. Disfruta el momento y comparte tu alegría con quienes te rodean. La felicidad es más grande cuando se comparte.

  1. Imagen principal - PISCIS
    19 febrero a 20 marzo

    PISCIS

Hoy tendrás la oportunidad de demostrar tu liderazgo. Toma las riendas de la situación y guía a los demás con confianza. Serás una inspiración.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La covid repunta en Canarias y dispara la venta de test: «Es un error creer que ya no hay riesgo»
  2. 2 Una colisión cerca de Agüimes deja 4 heridos leves y daños materiales
  3. 3 La lluvia sorprende a quienes están de vacaciones en el sur de Gran Canaria
  4. 4 Urbanismo tumba las 548 alegaciones de Las Torres
  5. 5 Multa a un pasajero que obligó a desviar un vuelo destino a Lanzarote por fumar, ir borracho e insultar a pasajeros
  6. 6 El diputado Yoné Caraballo responde a la polémica por su vídeo de vacaciones
  7. 7 El Ayuntamiento retira su apoyo al 30º Masdanza en plena investigación de Anticorrupción
  8. 8 Cambios en las notas de corte de la ULPGC: Medicina destrona a un doble grado y Biotecnología se estrena a lo grande
  9. 9 Una tormenta con truenos sorprende a Maspalomas
  10. 10 La viñeta de Morgan de este viernes 15 de agosto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Tu horóscopo de mañana, sábado, 16 de agosto de 2025: Amor, trabajo y salud bajo la mirada de los astros

Tu horóscopo de mañana, sábado, 16 de agosto de 2025: Amor, trabajo y salud bajo la mirada de los astros