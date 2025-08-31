Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Horóscopo del día lunes, 1 de septiembre de 2025: ¿Qué sorpresas traen los astros para tu signo?

Descubre qué deparan los astros para tu signo del zodiaco mañana, lunes, 1 de septiembre de 2025: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Domingo, 31 de agosto 2025, 22:00

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del lunes 1 de septiembre 2025, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Horóscopo diario para cada signo

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

  1. Imagen principal - ARIES
    21 marzo a 19 abril

    ARIES

Un gesto de gratitud te permitirá fortalecer una relación importante. Reconoce los esfuerzos de quienes te rodean. Ser agradecido abrirá nuevas puertas.

  1. Imagen principal - TAURO
    20 abril a 20 mayo

    TAURO

La paciencia será tu mejor aliada. No te apresures en tomar decisiones y analiza todas las opciones antes de actuar. La calma siempre da buenos resultados.

  1. Imagen principal - GÉMINIS
    21 mayo a 20 junio

    GÉMINIS

Una oportunidad inesperada te permitirá brillar. Confía en tus habilidades y enfréntala con determinación. Este es tu momento para destacar.

  1. Imagen principal - CÁNCER
    21 junio a 22 julio

    CÁNCER

Hoy tendrás la oportunidad de demostrar tu liderazgo. Toma las riendas de la situación y guía a los demás con confianza. Serás una inspiración.

  1. Imagen principal - LEO
    23 julio a 22 agosto

    LEO

Tu creatividad estará en su punto más alto. Úsala para resolver problemas o dar un enfoque innovador a tus proyectos. Aprovecha esta energía al máximo.

  1. Imagen principal - VIRGO
    23 agosto a 22 septiembre

    VIRGO

Es un buen momento para establecer hábitos saludables. Pequeños cambios en tu rutina diaria traerán grandes beneficios. Cuida de ti y de tu bienestar.

  1. Imagen principal - LIBRA
    23 septiembre a 22 octubre

    LIBRA

Hoy es ideal para reconectar con un viejo amigo. Una conversación sincera podría fortalecer un lazo valioso. Valora las relaciones que te aportan alegría.

  1. Imagen principal - ESCORPIO
    23 octubre a 21 noviembre

    ESCORPIO

Tu esfuerzo comenzará a dar frutos visibles. Celebra tus logros, pero mantén la humildad y sigue trabajando con determinación. Grandes cosas están por venir.

  1. Imagen principal - SAGITARIO
    22 noviembre a 21 diciembre

    SAGITARIO

El trabajo en equipo será clave hoy. Colabora con entusiasmo y aporta tus mejores ideas para lograr un objetivo común. Juntos lograrán grandes cosas.

  1. Imagen principal - CAPRICORNIO
    22 diciembre a 19 enero

    CAPRICORNIO

La introspección te ayudará a encontrar claridad. Dedica tiempo a conectar contigo mismo y liberar tensiones emocionales. La paz interior es invaluable.

  1. Imagen principal - ACUARIO
    20 enero a 18 febrero

    ACUARIO

Un desafío te ayudará a demostrar tu capacidad de resiliencia. Enfréntalo con valentía y saldrás fortalecido. Cada reto es una oportunidad de crecer.

  1. Imagen principal - PISCIS
    19 febrero a 20 marzo

    PISCIS

Hoy podrías encontrar inspiración en lugares inesperados. Mantén los ojos abiertos a las oportunidades que se presenten. La creatividad está a tu favor.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Poli Suárez: «Me duele dejar a casi 600 docentes en la calle por una estabilización heredada»
  2. 2 Inspección de Trabajo detecta irregularidades en el accidente mortal de una técnica en una obra
  3. 3 Fallece José Ignacio Fernández, tramitador del Juzgado de Instrucción 3 y de Violencia contra la Infancia
  4. 4 Amplio operativo policial en locales de ocio del Plaza, en el sur de Gran Canaria
  5. 5 Los camiones no podrán pasar por la vía de servicio de la GC-1 junto a Alcampo
  6. 6 Dónde saborear Gran Canaria, según el biólogo Pepe Solea
  7. 7 «¡Socorro!»: detenido un individuo por asaltar a una mujer en su casa en Tenerife
  8. 8 Canarias pone a prueba la receta deportiva: «No va a curar, pero frenará ictus e infartos»
  9. 9 El aeropuerto, cobijo de personas sin techo durante la noche
  10. 10 Muere Miguel Peláez Castillo, un empresario comprometido con el desarrollo de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Horóscopo del día lunes, 1 de septiembre de 2025: ¿Qué sorpresas traen los astros para tu signo?

Horóscopo del día lunes, 1 de septiembre de 2025: ¿Qué sorpresas traen los astros para tu signo?