Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Horóscopo para el día lunes, 24 de noviembre de 2025: Consejos cósmicos para afrontar tu jornada

Descubre qué deparan los astros para tu signo del zodiaco mañana, lunes, 24 de noviembre de 2025: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:00

Comenta

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del lunes 24 de noviembre 2025, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Horóscopo diario para cada signo

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

  1. Imagen principal - ARIES
    21 marzo a 19 abril

    ARIES

Es el momento de tomar la iniciativa en proyectos importantes. La clave será tu perseverancia y capacidad de adaptación. No temas explorar nuevas ideas.

  1. Imagen principal - TAURO
    20 abril a 20 mayo

    TAURO

Hoy tendrás la oportunidad de demostrar tu liderazgo. Toma las riendas de la situación y guía a los demás con confianza. Serás una inspiración.

  1. Imagen principal - GÉMINIS
    21 mayo a 20 junio

    GÉMINIS

Una conversación profunda con alguien especial te ayudará a aclarar dudas y fortalecer tu vínculo emocional. No temas expresar tus verdaderos sentimientos.

  1. Imagen principal - CÁNCER
    21 junio a 22 julio

    CÁNCER

La paciencia será tu mejor aliada. No te apresures en tomar decisiones y analiza todas las opciones antes de actuar. La calma siempre da buenos resultados.

  1. Imagen principal - LEO
    23 julio a 22 agosto

    LEO

Una sorpresa agradable iluminará tu día. Disfruta el momento y comparte tu alegría con quienes te rodean. La felicidad es más grande cuando se comparte.

  1. Imagen principal - VIRGO
    23 agosto a 22 septiembre

    VIRGO

Hoy sentirás una conexión especial con la naturaleza. Sal a caminar, respira aire fresco y recarga energías. Esto te ayudará a aclarar tu mente.

  1. Imagen principal - LIBRA
    23 septiembre a 22 octubre

    LIBRA

Es un buen momento para establecer hábitos saludables. Pequeños cambios en tu rutina diaria traerán grandes beneficios. Cuida de ti y de tu bienestar.

  1. Imagen principal - ESCORPIO
    23 octubre a 21 noviembre

    ESCORPIO

La energía creativa te permitirá destacar en tus proyectos. Usa esta fuerza para innovar y dar un toque personal a tu trabajo. Sorprenderás a muchos.

  1. Imagen principal - SAGITARIO
    22 noviembre a 21 diciembre

    SAGITARIO

Tu energía estará enfocada en el logro de objetivos concretos. Organiza tus prioridades para aprovechar al máximo el día. La planificación será tu aliada.

  1. Imagen principal - CAPRICORNIO
    22 diciembre a 19 enero

    CAPRICORNIO

Es un día perfecto para reflexionar sobre tus metas. Ajusta tus planes si es necesario y establece un camino claro hacia el éxito. Cada paso cuenta.

  1. Imagen principal - ACUARIO
    20 enero a 18 febrero

    ACUARIO

Hoy es ideal para reconectar con un viejo amigo. Una conversación sincera podría fortalecer un lazo valioso. Valora las relaciones que te aportan alegría.

  1. Imagen principal - PISCIS
    19 febrero a 20 marzo

    PISCIS

Un viaje corto o una escapada podría traerte nuevas ideas. Disfruta del cambio de ambiente y deja que fluya la inspiración. Lo nuevo te renovará.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello en Juan Manuel Durán deja dos personas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 El Supremo resuelve la polémica por Carlos Baute: solo puede haber conciertos de carnaval tras las galas
  3. 3 Dónde saborear Gran Canaria, según el empresario Ulises Díaz
  4. 4 A juicio por llevarse 100.000 euros de la comunidad de vecinos de los Apartamentos Australia en Playa del Inglés
  5. 5 El popular bar El Perola de Agaete cierra sus puertas tras 33 años de vida
  6. 6 Accidentada huida por Las Palmas de Gran Canaria en un furgón robado
  7. 7 La Aemet apaga los avisos y Canarias se prepara para el pico de calor por unas horas
  8. 8 Preguntas y respuestas sobre vivienda vacacional
  9. 9 Dávila: «Los aparcamientos de toda la vida volverán al Barranquillo Don Zoilo»
  10. 10 El centro comercial Alisios se ilumina por Navidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Horóscopo para el día lunes, 24 de noviembre de 2025: Consejos cósmicos para afrontar tu jornada

Horóscopo para el día lunes, 24 de noviembre de 2025: Consejos cósmicos para afrontar tu jornada