Horóscopo del día jueves, 28 de agosto de 2025: ¿Qué sorpresas traen los astros para tu signo?

Descubre qué deparan los astros para tu signo del zodiaco mañana, jueves, 28 de agosto de 2025: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 22:00

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del jueves 28 de agosto 2025, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Horóscopo diario para cada signo

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

  1. Imagen principal - ARIES
    21 marzo a 19 abril

    ARIES

El apoyo de alguien cercano será fundamental para alcanzar tus metas. No dudes en pedir ayuda cuando la necesites. Agradece cada gesto de apoyo recibido.

  1. Imagen principal - TAURO
    20 abril a 20 mayo

    TAURO

Hoy podrías encontrar inspiración en lugares inesperados. Mantén los ojos abiertos a las oportunidades que se presenten. La creatividad está a tu favor.

  1. Imagen principal - GÉMINIS
    21 mayo a 20 junio

    GÉMINIS

Tu creatividad estará en su punto más alto. Úsala para resolver problemas o dar un enfoque innovador a tus proyectos. Aprovecha esta energía al máximo.

  1. Imagen principal - CÁNCER
    21 junio a 22 julio

    CÁNCER

Hoy es ideal para reconectar con un viejo amigo. Una conversación sincera podría fortalecer un lazo valioso. Valora las relaciones que te aportan alegría.

  1. Imagen principal - LEO
    23 julio a 22 agosto

    LEO

El día será ideal para organizar tus finanzas. Establece un plan que te permita cumplir tus metas económicas a largo plazo. La estabilidad comienza hoy.

  1. Imagen principal - VIRGO
    23 agosto a 22 septiembre

    VIRGO

Hoy será ideal para resolver malentendidos. Habla con sinceridad y busca puntos de encuentro en tus relaciones. La comunicación siempre construye puentes.

  1. Imagen principal - LIBRA
    23 septiembre a 22 octubre

    LIBRA

La comunicación será clave hoy. Escucha con atención y asegúrate de expresar tus ideas con claridad. Los malentendidos se resolverán fácilmente.

  1. Imagen principal - ESCORPIO
    23 octubre a 21 noviembre

    ESCORPIO

Hoy tendrás la oportunidad de demostrar tu liderazgo. Toma las riendas de la situación y guía a los demás con confianza. Serás una inspiración.

  1. Imagen principal - SAGITARIO
    22 noviembre a 21 diciembre

    SAGITARIO

Un viaje corto o una escapada podría traerte nuevas ideas. Disfruta del cambio de ambiente y deja que fluya la inspiración. Lo nuevo te renovará.

  1. Imagen principal - CAPRICORNIO
    22 diciembre a 19 enero

    CAPRICORNIO

Una oportunidad inesperada te permitirá brillar. Confía en tus habilidades y enfréntala con determinación. Este es tu momento para destacar.

  1. Imagen principal - ACUARIO
    20 enero a 18 febrero

    ACUARIO

Una conversación profunda con alguien especial te ayudará a aclarar dudas y fortalecer tu vínculo emocional. No temas expresar tus verdaderos sentimientos.

  1. Imagen principal - PISCIS
    19 febrero a 20 marzo

    PISCIS

Tu esfuerzo comenzará a dar frutos visibles. Celebra tus logros, pero mantén la humildad y sigue trabajando con determinación. Grandes cosas están por venir.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

