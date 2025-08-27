Horóscopo del día jueves, 28 de agosto de 2025: ¿Qué sorpresas traen los astros para tu signo?
Descubre qué deparan los astros para tu signo del zodiaco mañana, jueves, 28 de agosto de 2025: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Miércoles, 27 de agosto 2025, 22:00
Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del jueves 28 de agosto 2025, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.
Horóscopo diario para cada signo
Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
-
21 marzo a 19 abril
ARIES
El apoyo de alguien cercano será fundamental para alcanzar tus metas. No dudes en pedir ayuda cuando la necesites. Agradece cada gesto de apoyo recibido.
-
20 abril a 20 mayo
TAURO
Hoy podrías encontrar inspiración en lugares inesperados. Mantén los ojos abiertos a las oportunidades que se presenten. La creatividad está a tu favor.
-
21 mayo a 20 junio
GÉMINIS
Tu creatividad estará en su punto más alto. Úsala para resolver problemas o dar un enfoque innovador a tus proyectos. Aprovecha esta energía al máximo.
-
21 junio a 22 julio
CÁNCER
Hoy es ideal para reconectar con un viejo amigo. Una conversación sincera podría fortalecer un lazo valioso. Valora las relaciones que te aportan alegría.
-
23 julio a 22 agosto
LEO
El día será ideal para organizar tus finanzas. Establece un plan que te permita cumplir tus metas económicas a largo plazo. La estabilidad comienza hoy.
-
23 agosto a 22 septiembre
VIRGO
Hoy será ideal para resolver malentendidos. Habla con sinceridad y busca puntos de encuentro en tus relaciones. La comunicación siempre construye puentes.
-
23 septiembre a 22 octubre
LIBRA
La comunicación será clave hoy. Escucha con atención y asegúrate de expresar tus ideas con claridad. Los malentendidos se resolverán fácilmente.
-
23 octubre a 21 noviembre
ESCORPIO
Hoy tendrás la oportunidad de demostrar tu liderazgo. Toma las riendas de la situación y guía a los demás con confianza. Serás una inspiración.
-
22 noviembre a 21 diciembre
SAGITARIO
Un viaje corto o una escapada podría traerte nuevas ideas. Disfruta del cambio de ambiente y deja que fluya la inspiración. Lo nuevo te renovará.
-
22 diciembre a 19 enero
CAPRICORNIO
Una oportunidad inesperada te permitirá brillar. Confía en tus habilidades y enfréntala con determinación. Este es tu momento para destacar.
-
20 enero a 18 febrero
ACUARIO
Una conversación profunda con alguien especial te ayudará a aclarar dudas y fortalecer tu vínculo emocional. No temas expresar tus verdaderos sentimientos.
-
19 febrero a 20 marzo
PISCIS
Tu esfuerzo comenzará a dar frutos visibles. Celebra tus logros, pero mantén la humildad y sigue trabajando con determinación. Grandes cosas están por venir.
CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.