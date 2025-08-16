Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Horóscopo para el día domingo, 17 de agosto de 2025: Consejos cósmicos para afrontar tu jornada

Descubre qué deparan los astros para tu signo del zodiaco mañana, domingo, 17 de agosto de 2025: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Sábado, 16 de agosto 2025, 22:00

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del domingo 17 de agosto 2025, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Horóscopo diario para cada signo

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

  1. Imagen principal - ARIES
    21 marzo a 19 abril

    ARIES

Es un buen momento para establecer hábitos saludables. Pequeños cambios en tu rutina diaria traerán grandes beneficios. Cuida de ti y de tu bienestar.

  1. Imagen principal - TAURO
    20 abril a 20 mayo

    TAURO

Tu creatividad estará en su punto más alto. Úsala para resolver problemas o dar un enfoque innovador a tus proyectos. Aprovecha esta energía al máximo.

  1. Imagen principal - GÉMINIS
    21 mayo a 20 junio

    GÉMINIS

La introspección te ayudará a encontrar claridad. Dedica tiempo a conectar contigo mismo y liberar tensiones emocionales. La paz interior es invaluable.

  1. Imagen principal - CÁNCER
    21 junio a 22 julio

    CÁNCER

Tu energía estará enfocada en el logro de objetivos concretos. Organiza tus prioridades para aprovechar al máximo el día. La planificación será tu aliada.

  1. Imagen principal - LEO
    23 julio a 22 agosto

    LEO

Hoy sentirás una conexión especial con la naturaleza. Sal a caminar, respira aire fresco y recarga energías. Esto te ayudará a aclarar tu mente.

  1. Imagen principal - VIRGO
    23 agosto a 22 septiembre

    VIRGO

Hoy será ideal para resolver malentendidos. Habla con sinceridad y busca puntos de encuentro en tus relaciones. La comunicación siempre construye puentes.

  1. Imagen principal - LIBRA
    23 septiembre a 22 octubre

    LIBRA

Hoy podrías descubrir un nuevo talento. Mantente abierto a explorar actividades que despierten tu curiosidad. Este podría ser el inicio de algo grande.

  1. Imagen principal - ESCORPIO
    23 octubre a 21 noviembre

    ESCORPIO

Una reunión social será la clave para ampliar tus horizontes. Conoce nuevas personas y comparte tus ideas con entusiasmo. El networking será valioso.

  1. Imagen principal - SAGITARIO
    22 noviembre a 21 diciembre

    SAGITARIO

Hoy tendrás la oportunidad de demostrar tu liderazgo. Toma las riendas de la situación y guía a los demás con confianza. Serás una inspiración.

  1. Imagen principal - CAPRICORNIO
    22 diciembre a 19 enero

    CAPRICORNIO

Es el momento de tomar la iniciativa en proyectos importantes. La clave será tu perseverancia y capacidad de adaptación. No temas explorar nuevas ideas.

  1. Imagen principal - ACUARIO
    20 enero a 18 febrero

    ACUARIO

Hoy es ideal para reconectar con un viejo amigo. Una conversación sincera podría fortalecer un lazo valioso. Valora las relaciones que te aportan alegría.

  1. Imagen principal - PISCIS
    19 febrero a 20 marzo

    PISCIS

Tu habilidad para resolver problemas será destacada. Usa esta cualidad para ayudar a los demás y avanzar en tus metas personales. Serás un gran apoyo.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

