Guía astrológica para el jueves, 21 de agosto de 2025: Prepárate con la energía de los signos
Descubre qué deparan los astros para tu signo del zodiaco mañana, jueves, 21 de agosto de 2025: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:00
Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del jueves 21 de agosto 2025, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.
Horóscopo diario para cada signo
Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
-
21 marzo a 19 abril
ARIES
Hoy será ideal para resolver malentendidos. Habla con sinceridad y busca puntos de encuentro en tus relaciones. La comunicación siempre construye puentes.
-
20 abril a 20 mayo
TAURO
Hoy es ideal para reconectar con un viejo amigo. Una conversación sincera podría fortalecer un lazo valioso. Valora las relaciones que te aportan alegría.
-
21 mayo a 20 junio
GÉMINIS
Tu habilidad para resolver problemas será destacada. Usa esta cualidad para ayudar a los demás y avanzar en tus metas personales. Serás un gran apoyo.
-
21 junio a 22 julio
CÁNCER
La comunicación será clave hoy. Escucha con atención y asegúrate de expresar tus ideas con claridad. Los malentendidos se resolverán fácilmente.
-
23 julio a 22 agosto
LEO
El apoyo de alguien cercano será fundamental para alcanzar tus metas. No dudes en pedir ayuda cuando la necesites. Agradece cada gesto de apoyo recibido.
-
23 agosto a 22 septiembre
VIRGO
Una reunión social será la clave para ampliar tus horizontes. Conoce nuevas personas y comparte tus ideas con entusiasmo. El networking será valioso.
-
23 septiembre a 22 octubre
LIBRA
Tu esfuerzo comenzará a dar frutos visibles. Celebra tus logros, pero mantén la humildad y sigue trabajando con determinación. Grandes cosas están por venir.
-
23 octubre a 21 noviembre
ESCORPIO
Tu intuición será tu mejor aliada para tomar decisiones importantes. Escucha tu voz interior y actúa con confianza. Los resultados serán favorables.
-
22 noviembre a 21 diciembre
SAGITARIO
Es el momento de tomar la iniciativa en proyectos importantes. La clave será tu perseverancia y capacidad de adaptación. No temas explorar nuevas ideas.
-
22 diciembre a 19 enero
CAPRICORNIO
Es un buen día para aprender algo nuevo. Dedica tiempo a leer, investigar o inscribirte en un curso que te interese. El conocimiento será tu mejor inversión.
-
20 enero a 18 febrero
ACUARIO
Un desafío te ayudará a demostrar tu capacidad de resiliencia. Enfréntalo con valentía y saldrás fortalecido. Cada reto es una oportunidad de crecer.
-
19 febrero a 20 marzo
PISCIS
Una conversación profunda con alguien especial te ayudará a aclarar dudas y fortalecer tu vínculo emocional. No temas expresar tus verdaderos sentimientos.
