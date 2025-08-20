Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Guía astrológica para el jueves, 21 de agosto de 2025: Prepárate con la energía de los signos

Descubre qué deparan los astros para tu signo del zodiaco mañana, jueves, 21 de agosto de 2025: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:00

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del jueves 21 de agosto 2025, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Horóscopo diario para cada signo

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

  1. Imagen principal - ARIES
    21 marzo a 19 abril

    ARIES

Hoy será ideal para resolver malentendidos. Habla con sinceridad y busca puntos de encuentro en tus relaciones. La comunicación siempre construye puentes.

  1. Imagen principal - TAURO
    20 abril a 20 mayo

    TAURO

Hoy es ideal para reconectar con un viejo amigo. Una conversación sincera podría fortalecer un lazo valioso. Valora las relaciones que te aportan alegría.

  1. Imagen principal - GÉMINIS
    21 mayo a 20 junio

    GÉMINIS

Tu habilidad para resolver problemas será destacada. Usa esta cualidad para ayudar a los demás y avanzar en tus metas personales. Serás un gran apoyo.

  1. Imagen principal - CÁNCER
    21 junio a 22 julio

    CÁNCER

La comunicación será clave hoy. Escucha con atención y asegúrate de expresar tus ideas con claridad. Los malentendidos se resolverán fácilmente.

  1. Imagen principal - LEO
    23 julio a 22 agosto

    LEO

El apoyo de alguien cercano será fundamental para alcanzar tus metas. No dudes en pedir ayuda cuando la necesites. Agradece cada gesto de apoyo recibido.

  1. Imagen principal - VIRGO
    23 agosto a 22 septiembre

    VIRGO

Una reunión social será la clave para ampliar tus horizontes. Conoce nuevas personas y comparte tus ideas con entusiasmo. El networking será valioso.

  1. Imagen principal - LIBRA
    23 septiembre a 22 octubre

    LIBRA

Tu esfuerzo comenzará a dar frutos visibles. Celebra tus logros, pero mantén la humildad y sigue trabajando con determinación. Grandes cosas están por venir.

  1. Imagen principal - ESCORPIO
    23 octubre a 21 noviembre

    ESCORPIO

Tu intuición será tu mejor aliada para tomar decisiones importantes. Escucha tu voz interior y actúa con confianza. Los resultados serán favorables.

  1. Imagen principal - SAGITARIO
    22 noviembre a 21 diciembre

    SAGITARIO

Es el momento de tomar la iniciativa en proyectos importantes. La clave será tu perseverancia y capacidad de adaptación. No temas explorar nuevas ideas.

  1. Imagen principal - CAPRICORNIO
    22 diciembre a 19 enero

    CAPRICORNIO

Es un buen día para aprender algo nuevo. Dedica tiempo a leer, investigar o inscribirte en un curso que te interese. El conocimiento será tu mejor inversión.

  1. Imagen principal - ACUARIO
    20 enero a 18 febrero

    ACUARIO

Un desafío te ayudará a demostrar tu capacidad de resiliencia. Enfréntalo con valentía y saldrás fortalecido. Cada reto es una oportunidad de crecer.

  1. Imagen principal - PISCIS
    19 febrero a 20 marzo

    PISCIS

Una conversación profunda con alguien especial te ayudará a aclarar dudas y fortalecer tu vínculo emocional. No temas expresar tus verdaderos sentimientos.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

