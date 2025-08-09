Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Guía astrológica para el domingo, 10 de agosto de 2025: Prepárate con la energía de los signos

Descubre qué deparan los astros para tu signo del zodiaco mañana, domingo, 10 de agosto de 2025: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:00

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del domingo 10 de agosto 2025, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Horóscopo diario para cada signo

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

  1. Imagen principal - ARIES
    21 marzo a 19 abril

    ARIES

Es un día perfecto para reflexionar sobre tus metas. Ajusta tus planes si es necesario y establece un camino claro hacia el éxito. Cada paso cuenta.

  1. Imagen principal - TAURO
    20 abril a 20 mayo

    TAURO

Tu energía estará enfocada en el logro de objetivos concretos. Organiza tus prioridades para aprovechar al máximo el día. La planificación será tu aliada.

  1. Imagen principal - GÉMINIS
    21 mayo a 20 junio

    GÉMINIS

Una reunión social será la clave para ampliar tus horizontes. Conoce nuevas personas y comparte tus ideas con entusiasmo. El networking será valioso.

  1. Imagen principal - CÁNCER
    21 junio a 22 julio

    CÁNCER

Hoy tendrás la oportunidad de demostrar tu liderazgo. Toma las riendas de la situación y guía a los demás con confianza. Serás una inspiración.

  1. Imagen principal - LEO
    23 julio a 22 agosto

    LEO

Es el momento de tomar la iniciativa en proyectos importantes. La clave será tu perseverancia y capacidad de adaptación. No temas explorar nuevas ideas.

  1. Imagen principal - VIRGO
    23 agosto a 22 septiembre

    VIRGO

La comunicación será clave hoy. Escucha con atención y asegúrate de expresar tus ideas con claridad. Los malentendidos se resolverán fácilmente.

  1. Imagen principal - LIBRA
    23 septiembre a 22 octubre

    LIBRA

Tu creatividad estará en su punto más alto. Úsala para resolver problemas o dar un enfoque innovador a tus proyectos. Aprovecha esta energía al máximo.

  1. Imagen principal - ESCORPIO
    23 octubre a 21 noviembre

    ESCORPIO

Un cambio en tu rutina traerá una nueva perspectiva. Aprovecha la oportunidad para salir de tu zona de confort. Lo desconocido puede ser emocionante.

  1. Imagen principal - SAGITARIO
    22 noviembre a 21 diciembre

    SAGITARIO

Tu habilidad para resolver problemas será destacada. Usa esta cualidad para ayudar a los demás y avanzar en tus metas personales. Serás un gran apoyo.

  1. Imagen principal - CAPRICORNIO
    22 diciembre a 19 enero

    CAPRICORNIO

Es un buen día para aprender algo nuevo. Dedica tiempo a leer, investigar o inscribirte en un curso que te interese. El conocimiento será tu mejor inversión.

  1. Imagen principal - ACUARIO
    20 enero a 18 febrero

    ACUARIO

Hoy es ideal para reconectar con un viejo amigo. Una conversación sincera podría fortalecer un lazo valioso. Valora las relaciones que te aportan alegría.

  1. Imagen principal - PISCIS
    19 febrero a 20 marzo

    PISCIS

Un desafío te ayudará a demostrar tu capacidad de resiliencia. Enfréntalo con valentía y saldrás fortalecido. Cada reto es una oportunidad de crecer.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  2. 2 San Bartolomé de Tirajana desmantela una acampada ilegal en la playa de Pasito Bea
  3. 3 La UD gana, golea y avanza
  4. 4 Grave una mujer al sufrir una parada cardíaca cuando se bañaba en la playa de San Agustín
  5. 5 Le interceptan talando eucaliptos con una motosierra pese a la alerta por incendio forestal
  6. 6 Canarias sufre el episodio de temperaturas altas más duradero desde octubre de 2023
  7. 7 Canarias verá un eclipse de Sol por primera vez en 66 años: el Elder fijará atalayas cósmicas para observarlo
  8. 8 Detenido en el Puerto de La Luz con 25 kilos de cocaína en el doble fondo de un vehículo
  9. 9 La nueva ley de Turismo ordenará una Canarias «caótica» que resta ingresos a pequeños y grandes
  10. 10 Tumban el recurso contra el Guiniguada y niegan el acceso a la valoración de las ofertas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Guía astrológica para el domingo, 10 de agosto de 2025: Prepárate con la energía de los signos

Guía astrológica para el domingo, 10 de agosto de 2025: Prepárate con la energía de los signos