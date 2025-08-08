Descubre cómo los astros influirán en tu día: El horóscopo para mañana, sábado, 9 de agosto de 2025
Descubre qué deparan los astros para tu signo del zodiaco mañana, sábado, 9 de agosto de 2025: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Viernes, 8 de agosto 2025, 22:00
Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del sábado 9 de agosto 2025, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.
Horóscopo diario para cada signo
Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
-
21 marzo a 19 abril
ARIES
Hoy tendrás la oportunidad de demostrar tu liderazgo. Toma las riendas de la situación y guía a los demás con confianza. Serás una inspiración.
-
20 abril a 20 mayo
TAURO
El día será ideal para organizar tus finanzas. Establece un plan que te permita cumplir tus metas económicas a largo plazo. La estabilidad comienza hoy.
-
21 mayo a 20 junio
GÉMINIS
La introspección te ayudará a encontrar claridad. Dedica tiempo a conectar contigo mismo y liberar tensiones emocionales. La paz interior es invaluable.
-
21 junio a 22 julio
CÁNCER
Tu habilidad para resolver problemas será destacada. Usa esta cualidad para ayudar a los demás y avanzar en tus metas personales. Serás un gran apoyo.
-
23 julio a 22 agosto
LEO
Hoy será ideal para resolver malentendidos. Habla con sinceridad y busca puntos de encuentro en tus relaciones. La comunicación siempre construye puentes.
-
23 agosto a 22 septiembre
VIRGO
Tu intuición será tu mejor aliada para tomar decisiones importantes. Escucha tu voz interior y actúa con confianza. Los resultados serán favorables.
-
23 septiembre a 22 octubre
LIBRA
La comunicación será clave hoy. Escucha con atención y asegúrate de expresar tus ideas con claridad. Los malentendidos se resolverán fácilmente.
-
23 octubre a 21 noviembre
ESCORPIO
El apoyo de alguien cercano será fundamental para alcanzar tus metas. No dudes en pedir ayuda cuando la necesites. Agradece cada gesto de apoyo recibido.
-
22 noviembre a 21 diciembre
SAGITARIO
El trabajo en equipo será clave hoy. Colabora con entusiasmo y aporta tus mejores ideas para lograr un objetivo común. Juntos lograrán grandes cosas.
-
22 diciembre a 19 enero
CAPRICORNIO
Una conversación profunda con alguien especial te ayudará a aclarar dudas y fortalecer tu vínculo emocional. No temas expresar tus verdaderos sentimientos.
-
20 enero a 18 febrero
ACUARIO
Un gesto de gratitud te permitirá fortalecer una relación importante. Reconoce los esfuerzos de quienes te rodean. Ser agradecido abrirá nuevas puertas.
-
19 febrero a 20 marzo
PISCIS
La paciencia será tu mejor aliada. No te apresures en tomar decisiones y analiza todas las opciones antes de actuar. La calma siempre da buenos resultados.
