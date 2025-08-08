Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Descubre cómo los astros influirán en tu día: El horóscopo para mañana, sábado, 9 de agosto de 2025

Descubre qué deparan los astros para tu signo del zodiaco mañana, sábado, 9 de agosto de 2025: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Viernes, 8 de agosto 2025, 22:00

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del sábado 9 de agosto 2025, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Horóscopo diario para cada signo

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

  1. Imagen principal - ARIES
    21 marzo a 19 abril

    ARIES

Hoy tendrás la oportunidad de demostrar tu liderazgo. Toma las riendas de la situación y guía a los demás con confianza. Serás una inspiración.

  1. Imagen principal - TAURO
    20 abril a 20 mayo

    TAURO

El día será ideal para organizar tus finanzas. Establece un plan que te permita cumplir tus metas económicas a largo plazo. La estabilidad comienza hoy.

  1. Imagen principal - GÉMINIS
    21 mayo a 20 junio

    GÉMINIS

La introspección te ayudará a encontrar claridad. Dedica tiempo a conectar contigo mismo y liberar tensiones emocionales. La paz interior es invaluable.

  1. Imagen principal - CÁNCER
    21 junio a 22 julio

    CÁNCER

Tu habilidad para resolver problemas será destacada. Usa esta cualidad para ayudar a los demás y avanzar en tus metas personales. Serás un gran apoyo.

  1. Imagen principal - LEO
    23 julio a 22 agosto

    LEO

Hoy será ideal para resolver malentendidos. Habla con sinceridad y busca puntos de encuentro en tus relaciones. La comunicación siempre construye puentes.

  1. Imagen principal - VIRGO
    23 agosto a 22 septiembre

    VIRGO

Tu intuición será tu mejor aliada para tomar decisiones importantes. Escucha tu voz interior y actúa con confianza. Los resultados serán favorables.

  1. Imagen principal - LIBRA
    23 septiembre a 22 octubre

    LIBRA

La comunicación será clave hoy. Escucha con atención y asegúrate de expresar tus ideas con claridad. Los malentendidos se resolverán fácilmente.

  1. Imagen principal - ESCORPIO
    23 octubre a 21 noviembre

    ESCORPIO

El apoyo de alguien cercano será fundamental para alcanzar tus metas. No dudes en pedir ayuda cuando la necesites. Agradece cada gesto de apoyo recibido.

  1. Imagen principal - SAGITARIO
    22 noviembre a 21 diciembre

    SAGITARIO

El trabajo en equipo será clave hoy. Colabora con entusiasmo y aporta tus mejores ideas para lograr un objetivo común. Juntos lograrán grandes cosas.

  1. Imagen principal - CAPRICORNIO
    22 diciembre a 19 enero

    CAPRICORNIO

Una conversación profunda con alguien especial te ayudará a aclarar dudas y fortalecer tu vínculo emocional. No temas expresar tus verdaderos sentimientos.

  1. Imagen principal - ACUARIO
    20 enero a 18 febrero

    ACUARIO

Un gesto de gratitud te permitirá fortalecer una relación importante. Reconoce los esfuerzos de quienes te rodean. Ser agradecido abrirá nuevas puertas.

  1. Imagen principal - PISCIS
    19 febrero a 20 marzo

    PISCIS

La paciencia será tu mejor aliada. No te apresures en tomar decisiones y analiza todas las opciones antes de actuar. La calma siempre da buenos resultados.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

