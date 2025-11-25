Descubre cómo los astros influirán en tu día: El horóscopo para mañana, miércoles, 26 de noviembre de 2025
Descubre qué deparan los astros para tu signo del zodiaco mañana, miércoles, 26 de noviembre de 2025: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Martes, 25 de noviembre 2025, 22:00
Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del miércoles 26 de noviembre 2025, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.
Horóscopo diario para cada signo
Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
-
21 marzo a 19 abril
ARIES
Es un día perfecto para reflexionar sobre tus metas. Ajusta tus planes si es necesario y establece un camino claro hacia el éxito. Cada paso cuenta.
-
20 abril a 20 mayo
TAURO
Tu intuición será tu mejor aliada para tomar decisiones importantes. Escucha tu voz interior y actúa con confianza. Los resultados serán favorables.
-
21 mayo a 20 junio
GÉMINIS
El apoyo de alguien cercano será fundamental para alcanzar tus metas. No dudes en pedir ayuda cuando la necesites. Agradece cada gesto de apoyo recibido.
-
21 junio a 22 julio
CÁNCER
El día será ideal para organizar tus finanzas. Establece un plan que te permita cumplir tus metas económicas a largo plazo. La estabilidad comienza hoy.
-
23 julio a 22 agosto
LEO
Tu habilidad para resolver problemas será destacada. Usa esta cualidad para ayudar a los demás y avanzar en tus metas personales. Serás un gran apoyo.
-
23 agosto a 22 septiembre
VIRGO
Un desafío te ayudará a demostrar tu capacidad de resiliencia. Enfréntalo con valentía y saldrás fortalecido. Cada reto es una oportunidad de crecer.
-
23 septiembre a 22 octubre
LIBRA
La comunicación será clave hoy. Escucha con atención y asegúrate de expresar tus ideas con claridad. Los malentendidos se resolverán fácilmente.
-
23 octubre a 21 noviembre
ESCORPIO
La energía creativa te permitirá destacar en tus proyectos. Usa esta fuerza para innovar y dar un toque personal a tu trabajo. Sorprenderás a muchos.
-
22 noviembre a 21 diciembre
SAGITARIO
Hoy es ideal para reconectar con un viejo amigo. Una conversación sincera podría fortalecer un lazo valioso. Valora las relaciones que te aportan alegría.
-
22 diciembre a 19 enero
CAPRICORNIO
El trabajo en equipo será clave hoy. Colabora con entusiasmo y aporta tus mejores ideas para lograr un objetivo común. Juntos lograrán grandes cosas.
-
20 enero a 18 febrero
ACUARIO
Una reunión social será la clave para ampliar tus horizontes. Conoce nuevas personas y comparte tus ideas con entusiasmo. El networking será valioso.
-
19 febrero a 20 marzo
PISCIS
Hoy tendrás la oportunidad de demostrar tu liderazgo. Toma las riendas de la situación y guía a los demás con confianza. Serás una inspiración.
