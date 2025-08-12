Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Descubre cómo los astros influirán en tu día: El horóscopo para mañana, miércoles, 13 de agosto de 2025

Descubre qué deparan los astros para tu signo del zodiaco mañana, miércoles, 13 de agosto de 2025: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Martes, 12 de agosto 2025, 22:00

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del miércoles 13 de agosto 2025, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Horóscopo diario para cada signo

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

  1. Imagen principal - ARIES
    21 marzo a 19 abril

    ARIES

Es un buen momento para establecer hábitos saludables. Pequeños cambios en tu rutina diaria traerán grandes beneficios. Cuida de ti y de tu bienestar.

  1. Imagen principal - TAURO
    20 abril a 20 mayo

    TAURO

Tu esfuerzo comenzará a dar frutos visibles. Celebra tus logros, pero mantén la humildad y sigue trabajando con determinación. Grandes cosas están por venir.

  1. Imagen principal - GÉMINIS
    21 mayo a 20 junio

    GÉMINIS

Hoy sentirás una conexión especial con la naturaleza. Sal a caminar, respira aire fresco y recarga energías. Esto te ayudará a aclarar tu mente.

  1. Imagen principal - CÁNCER
    21 junio a 22 julio

    CÁNCER

Hoy podrías encontrar inspiración en lugares inesperados. Mantén los ojos abiertos a las oportunidades que se presenten. La creatividad está a tu favor.

  1. Imagen principal - LEO
    23 julio a 22 agosto

    LEO

Hoy tendrás la oportunidad de demostrar tu liderazgo. Toma las riendas de la situación y guía a los demás con confianza. Serás una inspiración.

  1. Imagen principal - VIRGO
    23 agosto a 22 septiembre

    VIRGO

Tu habilidad para resolver problemas será destacada. Usa esta cualidad para ayudar a los demás y avanzar en tus metas personales. Serás un gran apoyo.

  1. Imagen principal - LIBRA
    23 septiembre a 22 octubre

    LIBRA

El trabajo en equipo será clave hoy. Colabora con entusiasmo y aporta tus mejores ideas para lograr un objetivo común. Juntos lograrán grandes cosas.

  1. Imagen principal - ESCORPIO
    23 octubre a 21 noviembre

    ESCORPIO

Tu intuición será tu mejor aliada para tomar decisiones importantes. Escucha tu voz interior y actúa con confianza. Los resultados serán favorables.

  1. Imagen principal - SAGITARIO
    22 noviembre a 21 diciembre

    SAGITARIO

Un viaje corto o una escapada podría traerte nuevas ideas. Disfruta del cambio de ambiente y deja que fluya la inspiración. Lo nuevo te renovará.

  1. Imagen principal - CAPRICORNIO
    22 diciembre a 19 enero

    CAPRICORNIO

El apoyo de alguien cercano será fundamental para alcanzar tus metas. No dudes en pedir ayuda cuando la necesites. Agradece cada gesto de apoyo recibido.

  1. Imagen principal - ACUARIO
    20 enero a 18 febrero

    ACUARIO

Una reunión social será la clave para ampliar tus horizontes. Conoce nuevas personas y comparte tus ideas con entusiasmo. El networking será valioso.

  1. Imagen principal - PISCIS
    19 febrero a 20 marzo

    PISCIS

Hoy será ideal para resolver malentendidos. Habla con sinceridad y busca puntos de encuentro en tus relaciones. La comunicación siempre construye puentes.

