Zenón Sánchez Espino
Martes, 25 de noviembre 2025, 00:04
EL SEÑOR DON
Zenón Sánchez Espino
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 75 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus familiares
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY MARTES, A LAS 10:00 HORAS, en el Tanatorio San Miguel, donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de noviembre de 2025