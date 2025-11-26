Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:07 Compartir

EL SEÑOR DON Víctor Felipe del Toro Ramos

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 98 AÑOS DE EDAD

Sus hermanos: Santiago (†), Juan (†), Soledad (†), Rafael (†), Guillermo (†), Miguel, Mari y Juani del Toro Ramos; hermanos políticos: Juana León (†), Garita Lorenzo (†) y Antonia Cárdenes; sobrinos: Santiago y Pino Esther del Toro León; Beatriz y Roberto del Toro Lorenzo e Iris, Dácil y Marilola del Toro Cárdenes; primos, sobrinos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a su MISA FUNERAL, que tendrá lugar MAÑANA JUEVES DÍA 27 DE NOVIEMBRE, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia Inmaculada Concepción (Tafira Alta)

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de noviembre de 2025