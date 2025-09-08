Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 8 de septiembre de 2025

Sita Morales Ruano

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:09

LA SEÑORA DOÑA

Sita Morales Ruano

(Viuda de Don Antonio Gutiérrez Canellas)

QUE FALLECIÓ EN AGÜIMES, EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 76 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: María del Mar, Diana, Pachi y Nora; hijos políticos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY LUNES, A LAS 16:30 HORAS, desde el Velatorio Municipal de Agüimes al cementerio; favor que agradecerán profundamente

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de septiembre de 2025

