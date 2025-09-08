Sita Morales Ruano
Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:09
LA SEÑORA DOÑA
Sita Morales Ruano
(Viuda de Don Antonio Gutiérrez Canellas)
QUE FALLECIÓ EN AGÜIMES, EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 76 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hijos: María del Mar, Diana, Pachi y Nora; hijos políticos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY LUNES, A LAS 16:30 HORAS, desde el Velatorio Municipal de Agüimes al cementerio; favor que agradecerán profundamente
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de septiembre de 2025
