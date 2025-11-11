Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Sergio Rodríguez Domínguez

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:03

EL SEÑOR DON

Sergio Rodríguez Domínguez

(Viudo de Damiana Domínguez Santana)

-Natural de Teror y vecino de Arucas-

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA DE AYER, A LOS 91 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Lourdes (†), Tomás, Miguel, Lidia y Gustavo Rodríguez Domínguez; sus hijos políticos: Nando Marrero, Amparo Martín, Mercedes Pérez y Froilán Afonso; sus nietos: Besay, Yanira, Andrea, Zaida, Aixa y Daura; su bisnieta: Noah; sus hermanos: Manuel, Sino (†), Arístides, Saro, Tomás, Faustino y Emiliana Rodríguez Domínguez; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY MARTES DÍA 11 DE NOVIEMBRE, A LAS 17:00 HORAS, desde el velatorio de Arucas, donde se encuentra instalada su capilla ardiente al Cementerio de Nuestra Señora de Los Dolores (Osorio, Teror); y a la MISA FUNERAL que tendrá lugar el PRÓXIMO MARTES DÍA 18 DE NOVIEMBRE, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de San Juan Bautista de Arucas; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Arucas, a 11 de noviembre de 2025

