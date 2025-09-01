Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 1 de septiembre de 2025

Saturnina Cardoso Hernández

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:40

LA SEÑORA DOÑA

Saturnina Cardoso Hernández

(Viuda de Juan Luis Lorenzo Suárez)(Natural de Rosales – Firgas)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA DE AYER, A LOS 92 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijas: Mari Carmen y Zoraida Lorenzo Cardoso; su hijo político: José María Mateos Falcón; sus nietos: Jose, Estel y Raquel; sus bisnietos: Gabriel, Luca, Marco y David; sus hermanos: Antonia (†), Juan(†), Dolores(†), Manuel(†) y Demetrio Cardoso Hernández; sus hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY LUNES DÍA 1 DE SEPTIEMBRE, A LAS 16:30 HORAS, desde el velatorio municipal de Arucas a la parroquia de San Roque en Firgas donde tendrá lugar una misa de corpore insepulto - funeral y seguidamente al cementerio católico de la Villa de Firgas, favor por el cual quedarán profundamente agradecidos

Villa de Firgas, a 1 de septiembre de 2025

