Santiago Vega Domínguez
Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:06
EL SEÑOR DON
Santiago Vega Domínguez
(Conocido como ‘Ñico’)
- Viudo de Doña Pino Déniz Acosta -
QUE FALLECIÓ EN VEGA DE SAN MATEO, EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 88 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hijas: Alicia, Nuria y Ana Vega Déniz; hijos políticos: José y Samuel; nieta: Silvia; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY, A LAS 16:45 HORAS, desde el velatorio de San Mateo, donde se encuentra instalada su capilla ardiente, a la parroquia de San Mateo, donde tendrá lugar la MISA FUNERAL corpore insepulto y seguidamente al cementerio de San Mateo; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos
Vega de San Mateo, a 27 de noviembre de 2025