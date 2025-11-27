Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 27 de noviembre de 2025

Santiago Vega Domínguez

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:06

EL SEÑOR DON

Santiago Vega Domínguez

(Conocido como ‘Ñico’)

- Viudo de Doña Pino Déniz Acosta -

QUE FALLECIÓ EN VEGA DE SAN MATEO, EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 88 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijas: Alicia, Nuria y Ana Vega Déniz; hijos políticos: José y Samuel; nieta: Silvia; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY, A LAS 16:45 HORAS, desde el velatorio de San Mateo, donde se encuentra instalada su capilla ardiente, a la parroquia de San Mateo, donde tendrá lugar la MISA FUNERAL corpore insepulto y seguidamente al cementerio de San Mateo; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos

Vega de San Mateo, a 27 de noviembre de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 Familiares de José el Negro y allegados al Conejero declararon que estaban siendo acosados por Lionel y su entorno
  2. 2 La Aemet prevé un nuevo episodio que se notará el fin de semana en Canarias
  3. 3 La noche de Reyes de Triana se apaga a medianoche este año: se recorta una hora y media
  4. 4 Averigua qué alcaldes de Canarias cobran más
  5. 5 La TAO ya es un solar y sus noches de fiesta son solo un recuerdo
  6. 6 Dos accidentes en la GC-3 dejan tres heridos y retenciones en las dos direcciones
  7. 7 El Cabildo recupera la llaves de La Cilla de Artenara
  8. 8 La Guardia Civil desmantela una finca con cultivo de marihuana en San Mateo
  9. 9 Juan Antonio Peña sale al paso de una posible moción de censura en Telde: «No tengo miedo»
  10. 10 Aurora Homes construirá 194 viviendas en El Doctoral con una inversión de 36 millones de euros

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Santiago Vega Domínguez

Santiago Vega Domínguez