Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:06
LA SEÑORA DOÑA
Polita Ferrándiz Pérez
(Viuda de Don Alfredo Crespo Sánchez)
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hijas: Emma y Vicky Crespo Ferrándiz; hijo político: Francisco Blat Avilés; nieto: Alfredo Wen Blat Crespo; Leo; hermanos: Martina, Feli, Lea, Ali (†), Julián (†) y Faustino (†); hermanos políticos: Juan, Teresa, Manolo, Otilia y Adelina; sobrino, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY MIÉRCOLES, A LAS 16:30 HORAS, en el Tanatorio San Miguel (Calle Aldea Blanca, 3. Las Torres), donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de octubre de 2025