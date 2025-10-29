Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 29 de octubre de 2025

Polita Ferrándiz Pérez

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:06

LA SEÑORA DOÑA

Polita Ferrándiz Pérez

(Viuda de Don Alfredo Crespo Sánchez)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijas: Emma y Vicky Crespo Ferrándiz; hijo político: Francisco Blat Avilés; nieto: Alfredo Wen Blat Crespo; Leo; hermanos: Martina, Feli, Lea, Ali (†), Julián (†) y Faustino (†); hermanos políticos: Juan, Teresa, Manolo, Otilia y Adelina; sobrino, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY MIÉRCOLES, A LAS 16:30 HORAS, en el Tanatorio San Miguel (Calle Aldea Blanca, 3. Las Torres), donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de octubre de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 Borrón copero de la UD Las Palmas (3-1)
  2. 2 Ingresa en prisión la ciudadana que molestaba a los vecinos en Agüimes
  3. 3 Una cadena de borrascas llega a España en cuestión de horas y la Aemet advierte del impacto en Canarias
  4. 4 Muere un hombre ahogado en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 «¿La clave de nuestro éxito? Tener los precios más bajos de Canarias y esto es un hecho, no un eslogan»
  6. 6 El Cabildo exige a Las Palmas de Gran Canaria que le devuelva el dinero para el campo de béisbol de La Minilla
  7. 7

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  8. 8 La capital grancanaria se rinde a los bocatas de La Pata Gourmet by Kiko
  9. 9 Josep Martínez, exportero de la UD Las Palmas, atropella mortalmente a un anciano en Italia
  10. 10 Abortada la planta solar para hacer del recinto ferial de Agüimes el más sostenible de Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Polita Ferrándiz Pérez

Polita Ferrándiz Pérez