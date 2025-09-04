Plácida González Benítez
Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:04
LA SEÑORA DOÑA
Plácida González Benítez
(Viuda de Don Óscar González González)
QUE FALLECIÓ EN SANTA MARÍA DE GUÍA, EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 83 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hijos: María Dolores, Rosa Delia (†), Álvaro O., Higinio (†) y Teresa González González; nietos: Laura y Jorge Barreto González; Iván y Óscar Jiménez González; hijos políticos, sobrinos, primos, amigos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY JUEVES, A LAS 16:15 HORAS, desde el Tanatorio La Auxiliadora (Calle Sancho de Vargas, 13. Santa María de Guía) a la Parroquia de Santa María de Guía, donde se celebrará la MISA FUNERAL y seguidamente al cementerio municipal de La Atalaya de dicha localidad; favores que agradecerán eternamente
Santa María de Guía, a 4 de septiembre de 2025
