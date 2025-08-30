Pascual Caballero Ortega
Sábado, 30 de agosto 2025, 00:10
EL SEÑOR DON
Pascual Caballero Ortega
(Profesor jubilado de la ULPGC)
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 75 AÑOS ACOMPAÑADO DE SU FAMILIA
Su esposa: Clorinda Díaz Díaz; sus hijos: Ruyman, Abel y Yurena Caballero Díaz; sus hijos políticos: Adriana, Gemma y Adasat; sus hermanas: Reyes y Rita; sus nietos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir, a la celebración de su MISA FUNERAL que tendrá lugar HOY SÁBADO DÍA 30 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 19:00 HORAS en la Parroquia del Corazón de María (Calle Obispo Rabadán), favores por los cuales, les quedarán profundamente agradecidos.
Las Palmas de Gran Canaria a, 30 de agosto de 2025
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.