Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 30 de agosto de 2025

Pascual Caballero Ortega

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:10

EL SEÑOR DON

Pascual Caballero Ortega

(Profesor jubilado de la ULPGC)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 75 AÑOS ACOMPAÑADO DE SU FAMILIA

Su esposa: Clorinda Díaz Díaz; sus hijos: Ruyman, Abel y Yurena Caballero Díaz; sus hijos políticos: Adriana, Gemma y Adasat; sus hermanas: Reyes y Rita; sus nietos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir, a la celebración de su MISA FUNERAL que tendrá lugar HOY SÁBADO DÍA 30 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 19:00 HORAS en la Parroquia del Corazón de María (Calle Obispo Rabadán), favores por los cuales, les quedarán profundamente agradecidos.

Las Palmas de Gran Canaria a, 30 de agosto de 2025

