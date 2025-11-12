Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:03 Compartir

EL SEÑOR DON Nicasio González Marrero

“Nunca hizo daño a nadie”

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 88 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Juana Teresa Rodríguez Sánchez; sus hijos: Luz Dania, Saulo y Víctor González Rodríguez; sus hijos políticos: Álvaro García, Lucía Plans y Zenaida Quintana; sus nietos: Darío, Clara, Elsa y Diego; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY MIÉRCOLES DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LAS 10:00 HORAS, en el Tanatorio San Miguel (C/ Aldea Blanca, nº 3. Las Torres), donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de noviembre de 2025