Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:08

Nélida Margarita García Pérez

(Viuda de Don Alejandro Díaz Franco)

QUE FALLECIÓ EN VECINDARIO, EL DÍA 23-11-2025, A LOS 80 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS

Sus hijos: Nélida, Alejandro y José Ramón García; nietos: Dania y José; hermanos: Elisa (†), Manuel (†), Juana, Juan (†), Julio y José García Pérez; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y a todas las personas piadosas que eleven una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la MISA FUNERAL, que en sufragio de su alma se celebrará HOY VIERNES DÍA 28, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de San Rafael de Vecindario; por este acto de caridad cristiana quedarán profundamente agradecidos

Vecindario, a 28 de noviembre de 2025