Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 28 de noviembre de 2025

Nélida Margarita García Pérez

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:08

Nélida Margarita García Pérez

(Viuda de Don Alejandro Díaz Franco)

QUE FALLECIÓ EN VECINDARIO, EL DÍA 23-11-2025, A LOS 80 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS

Sus hijos: Nélida, Alejandro y José Ramón García; nietos: Dania y José; hermanos: Elisa (†), Manuel (†), Juana, Juan (†), Julio y José García Pérez; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y a todas las personas piadosas que eleven una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la MISA FUNERAL, que en sufragio de su alma se celebrará HOY VIERNES DÍA 28, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de San Rafael de Vecindario; por este acto de caridad cristiana quedarán profundamente agradecidos

Vecindario, a 28 de noviembre de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un correo que amenaza con «una masacre» en la ULPGC desaloja varias facultades
  2. 2 ¿Qué es el grupo 764 mencionado en la amenaza contra la ULPGC?
  3. 3 Así fue el correo que provocó el desalojo de la ULPGC: «Voy a ir armado para fusilar a tantos godos como sea posible»
  4. 4 Los sicarios se equivocaron y ejecutaron al Conejero por error: «Vaya cagada, mano»
  5. 5 El alumnado de la ULPGC tras la amenaza de «masacre»: «Se vivieron momentos de tensión e incertidumbre»
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7 Detienen a una mujer por intentar vender un reloj Rolex sustraído en el Hospital Insular
  8. 8 Absueltos todos los acusados del caso Emalsa
  9. 9 Le ofrecieron 40.000 euros por asesinar a un luchador dueño de un gimnasio
  10. 10 Los perros de la Policía Local no dejan dormir a La Paterna

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Nélida Margarita García Pérez

Nélida Margarita García Pérez