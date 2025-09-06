Martín Nicolás Molina Orihuela
Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:17
EL SEÑOR DON
Martín Nicolás Molina Orihuela
QUE FALLECIÓ EN GÁLDAR, EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 77 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposa: Mari Carmen Saavedra Alonso; sus hijos: Martín y Víctor Molina Saavedra; su hija política: Cristina Mateo Martínez; su hermana: Mari Encarnación Molina Orihuela, Juana Santiago Monzón; su hermano político, primos y demás familia.
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir, a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY SÁBADO DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 17:00 HORAS desde el Tanatorio de San Isidro de Gáldar donde se encuentra instalada su capilla ardiente y desde allí al Cementerio de San Isidro donde se le dará sepultura; y la celebración de su MISA FUNERAL que tendrá lugar el VIERNES DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 19:00 HORAS en la Parroquia Santiago Apóstol (Gáldar); favores por los cuales, les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de septiembre de 2025
