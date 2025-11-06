María Soledad Calderín Pérez
Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:04
DOÑA
María Soledad Calderín Pérez
(Viuda del Señor Don Manuel Montesdeoca Hernández)
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 93 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hijos: Dulce María, Patricio, José Manuel, Manuel Ángel, Isabel, Monserrat, Ricardo, Mara, Maru y María del Mar Montesdeoca Calderín y Márquez Apolinario; sus hijos políticos, sus nietos, bisnietos, hermana, hermana política, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la celebración de su MISA FUNERAL, que tendrá lugar HOY JUEVES DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LAS 20.00 HORAS, en la Parroquia de Corazón de María (Obispo Rabadán), favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de noviembre de 2025