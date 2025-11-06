Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 6 de noviembre de 2025

María Soledad Calderín Pérez

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:04

DOÑA

María Soledad Calderín Pérez

(Viuda del Señor Don Manuel Montesdeoca Hernández)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 93 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Dulce María, Patricio, José Manuel, Manuel Ángel, Isabel, Monserrat, Ricardo, Mara, Maru y María del Mar Montesdeoca Calderín y Márquez Apolinario; sus hijos políticos, sus nietos, bisnietos, hermana, hermana política, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la celebración de su MISA FUNERAL, que tendrá lugar HOY JUEVES DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LAS 20.00 HORAS, en la Parroquia de Corazón de María (Obispo Rabadán), favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de noviembre de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  2. 2 Evacúan en helicóptero a una persona tras precipitarse desde un edificio en Gáldar
  3. 3 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  4. 4 Casa Fataga se cierra por ser un peligro
  5. 5 La red del narcotraficante José el del Buque tenía felinos salvajes de manera ilegal en Gran Canaria
  6. 6 Torres a Koldo: «Esta mierda te la resuelvo sí o sí»
  7. 7 Casa Fataga: «Es un malentendido que ya estamos solucionando»
  8. 8 Las dos hijastras dicen que las agredió sexualmente y él lo niega sin dar mayor explicación
  9. 9 Francisco Atta tras la moción de censura: «Valsequillo no merece esto»
  10. 10 El tren de Gran Canaria «es una herramienta de cohesión social»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 María Soledad Calderín Pérez

María Soledad Calderín Pérez