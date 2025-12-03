Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:11 Compartir

LA SEÑORA DOÑA María Rosa Hernández Medina

QUE FALLECIÓ EN LAS CANTERAS, EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2025, A LOS 91 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hermanos: Juan (†), Francisco (†), Bruno, Agustín (†) y Felisa; sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir HOY MIÉRCOLES, A LAS 15:30 HORAS, al Velatorio Municipal de Arucas, donde se le dirá la celebración de la Palabra y desde allí al Cementerio Católico de Arucas. La MISA FUNERAL tendrá lugar el MARTES DÍA 9 DE DICIEMBRE, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de San Juan Bautista (Arucas); favores por los que les quedarán profundamente agradecidos

Santidad (Arucas), a 3 de diciembre de 2025