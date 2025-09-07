María del Carmen Santana González
Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:10
LA SEÑORA DOÑA
María del Carmen Santana González
(Viuda de Paulino Miguel Jiménez Falcón)
QUE FALLECIÓ EN ARUCAS, EL DÍA DE AYER, A LOS 100 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su hija: Araceli Jiménez Santana; su hijo político: Pablo Afonso Alonso; su nieto: Cristian Guerra Suárez; sus hermanos: Antonio (†), Gloria Rafaela y Alicia Ofelia Santana González; sus hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
AGRADECEN las oraciones por su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY DOMINGO, A LAS 12:00 HORAS, desde el Velatorio Municipal de Arucas al Cementerio Católico de Arucas; y a la MISA FUNERAL, que se celebrará el PRÓXIMO VIERNES DÍA 12 DE SEPTIEMBRE, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de San Juan Bautista (Arucas); favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos
Arucas, a 7 de septiembre de 2025
