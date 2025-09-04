María del Carmen Martínez Fernández
Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:04
LA SEÑORA DOÑA
María del Carmen Martínez Fernández
QUE FALLECIÓ EN MASPALOMAS EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 79 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposo: Isidro Montesdeoca Moreno; sus hijos: Sonia, Ana Esmeralda, Coral e Isidro Eladio Montesdeoca Martínez; sus hijos políticos: SigbjØrn, Elías, José Luis y Cristina; sus ahijados, hermanos, hermanos políticos, nietos, bisnietos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la MISA FUNERAL que se celebrará MAÑANA VIERNES DÍA 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 19:30 HORAS, en la parroquia de San Fernando de Maspalomas
Maspalomas, a 4 de septiembre de 2025
