Luis María Galtier Martínez

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:04

Luis María Galtier Martínez

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 72 AÑOS DE EDAD

Tu esposa: María Josefa Barroso Romero; tus hijos: Rubén y Gazmira Galtier Barroso; hijos políticos: Macarena Álvarez y Roberto Ruiz; nietos: Bruno Ruiz Galtier y Joel Galtier Álvarez; hemanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

"Ahora se encuentra surcando las estrellas, que tanto le gustaba mirar desde el Observatorio Astronómico"

RUEGAN a sus amistades se sirvan asistir a la capilla ardiente, que se encuentra instalada en el Tanatorio Crematorio Albia San Miguel, donde HOY DÍA 8 DE NOVIEMBRE, tendrá lugar el acto de su INCINERACIÓN, el cual tendrá lugar A LAS 14:00 HORAS; favor por el que les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de noviembre de 2025

