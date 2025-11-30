Luis Antonio Dávila López
Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:15
EL SEÑOR DON
Luis Antonio Dávila López
QUE FALLECIÓ EN TELDE, EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 77 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposa: Cristina; su hija: Lavive; hijo político: José; nietos: Hugo y Daniel; hermanos: Leonor, Ana, Carmen Delia, Inmaculada y Lourdes; hermanos políticos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la MISA FUNERAL que tendrá lugar el DÍA 1 DE DICIEMBRE a las 19:00 HORAS, en la Iglesia del Cristo (Olof Palme 9, Las Palmas) y el DÍA 2 DE DICIEMBRE a las 19:00 HORAS, en la Iglesia del Santo Cura de Ars (Clavellinas-Melenara).
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de noviembre de 2025