Luis Antonio Dávila López
Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:27
QUE FALLECIÓ EN TELDE EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 77 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposa: Cristina; su hija: Lavive; hijo político: José; nietos: Hugo y Daniel; hermanos: Leonor, Ana, Carmen Delia, Inmaculada y Lourdes; hermanos políticos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN que tendrá lugar HOY 13 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LAS 18:00 HORAS, en el tanatorio San Miguel (C/Aldea Blanca, 3 Las Palmas de Gran Canaria); favores que agradecerán profundamente
Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de noviembre de 2025