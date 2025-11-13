Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Luis Antonio Dávila López

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:27

EL SEÑOR DON

Luis Antonio Dávila López

QUE FALLECIÓ EN TELDE EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 77 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Cristina; su hija: Lavive; hijo político: José; nietos: Hugo y Daniel; hermanos: Leonor, Ana, Carmen Delia, Inmaculada y Lourdes; hermanos políticos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN que tendrá lugar HOY 13 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LAS 18:00 HORAS, en el tanatorio San Miguel (C/Aldea Blanca, 3 Las Palmas de Gran Canaria); favores que agradecerán profundamente

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de noviembre de 2025

