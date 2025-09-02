Martes, 2 de septiembre 2025, 00:04 Compartir

LA SEÑORA DOÑA Juana Rosa Hernández Nuez

(Viuda de José Medina Castellano)

-Conocida por Rosita-

(Natural de Trapiche - Arucas)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA DE AYER, A LOS 96 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: María Dolores, José Juan y Rosa Esther Medina Hernández; su hijo político: José Juan Navarro Navarro (†); sus nietos: José Miguel, David y Rosa María Navarro Medina; bisnietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY MARTES, A LAS 17:30 HORAS, desde el Velatorio Municipal de Arucas al Cementerio católico de Trapiche; y a la MISA FUNERAL que se celebrará el SÁBADO DÍA 13 DE SEPTIEMBRE, A LAS 17:30 HORAS, en la Parroquia de San José de la Montaña en Trapiche; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Arucas, a 2 de septiembre de 2025