Juan Viera Ramos
Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:04
EL SEÑOR DON
Juan Viera Ramos
(Viudo de Dª. Juana Bolaños Benítez)
QUE FALLECIÓ EN CASAS DE AGUILAR, SANTA MARÍA DE GUÍA, EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2025 A LOS 92 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su hijos: Benedicta (conocida por Ani), Juan Reyes, Adelaida, José Luis, Serafín, Vicente y Antonio Viera Bolaños; hijos políticos: Aniceto, Soledad, Elena, María Adela, Rita y Loli; hermanos, hermanos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos, primos, amigos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar, HOY VIERNES A LAS 16:15 HORAS, desde Tanatorio La Auxiliadora, C/. Sancho de Vargas, 13, Santa María de Guía, a la parroquia de Santa María de Guía, donde se celebrará la MISA FUNERAL, y seguidamente al cementerio municipal de La Atalaya de dicha localidad; favores que agradecerán eternamente
Santa María de Guía, a 5 de septiembre de 2025
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.