Juan Rodríguez Rodríguez
Viernes, 29 de agosto 2025, 00:05
EL SEÑOR DON
Juan Rodríguez Rodríguez
(Viudo de Teodocia Marrero Martín)
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 90 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hijos: Lucía, Juan, María del Rosario y Armando Rodríguez Marrero; sus hijos políticos: María Leonor Naranjo Ortiz y Ambrosio Felipe Ojeda; sus hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar MAÑANA SÁBADO DÍA 30 DE AGOSTO DE 2025, A LAS 00:30 HORAS, en el Tanatorio de San Miguel (c/ Aldea Blanca, nº3, Las Torres), donde se encuentra instalada su capilla ardiente, favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de agosto de 2025
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.