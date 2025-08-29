Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 29 de agosto de 2025

Juan Rodríguez Rodríguez

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:05

EL SEÑOR DON

Juan Rodríguez Rodríguez

(Viudo de Teodocia Marrero Martín)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 90 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Lucía, Juan, María del Rosario y Armando Rodríguez Marrero; sus hijos políticos: María Leonor Naranjo Ortiz y Ambrosio Felipe Ojeda; sus hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar MAÑANA SÁBADO DÍA 30 DE AGOSTO DE 2025, A LAS 00:30 HORAS, en el Tanatorio de San Miguel (c/ Aldea Blanca, nº3, Las Torres), donde se encuentra instalada su capilla ardiente, favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de agosto de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 Al rescate de Fernando Guanarteme: Urbanismo extingue el contrato de la obra que debía haber acabado en 2023
  2. 2 La elección del cartel del Carnaval 2026 obliga a varios cortes de carretera
  3. 3 Dos heridos críticos en una colisión frontal en la GC-500, en San Bartolomé de Tirajana
  4. 4 Oídos sordos a la inclusión educativa
  5. 5 San Nicolás considera «un abuso» la nueva zona azul
  6. 6 Más control en Mauritania y menos llegadas a las islas a base de «represión y abusos» a los migrantes
  7. 7 El Open Arms estará dos meses en Canarias para actuar en el rescate de migrantes «si se lo piden»
  8. 8 «Quería devolverle la pelota a Jonathan, pero arranqué y...»
  9. 9 CCOO ve «inadmisible» que el personal docente no universitario no haya cobrado el incremento salarial
  10. 10 Dos personas detenidas en Las Palmas por posesión y distribución de material sexual infantil

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Juan Rodríguez Rodríguez

Juan Rodríguez Rodríguez